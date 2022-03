Zakaj dim v nakupovalnem centru?

24.3.2022 | 19:00

Po današnjem gašenju blizu Vejarja (foto: PGD Lukovek)

Danes ob 13.41 se je v nakupovalnem centru na Cesti krških žrtev v Krškem aktiviral požarni detektor. Gasilci PGE Krško so notranjost pregledali s termo kamero, pregledali streho, prezračili prostore in obvestili zaposlene, vendar izvora dima niso našli.

Požari v naravi

Ob 11.37 sta v bližini naselja Vejar, občina Trebnje, gorela podrast in grmičevje. Gasilci PGD Trebnje, Trebanjski Vrh, Ponikve in Lukovek so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Ob 13.47 je nedaleč od Šalke vasi gorela trava. Pogasili so jo gasilci PGD Šalka vas in Kočevje. Gorelo je na površini okoli 100 kvadratih metrov.

Ob 13.51 je v bližini naselja Gorenje Gradišče pri Šentjerneju gorela suha trava. Gasilci PGD Šentjernej in Maharovec so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 16.50 so gasilci PGD Kočevje pogasili okoli 2000 kvadratnih metrov suhe trave in podrasti na Trati v Kočevju.

Ob 16.30 je v naselju Željne, občina Kočevje, gorela suha trava na površini 250 kvadratnih metrov ter dva večja kupa suh vej. Požar so pogasili gasilci PGD Šalka vas in Kočevje.

Ob 17.04 je v ulici Šmihel v Novem mestu ob železniški progi gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

M. K.