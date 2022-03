FOTO: Ruperčvrh - Pretep, streljanje in požar

24.3.2022 | 19:35

Foto: FB Policijske kontrole Dolenjska

Novo mesto - Popoldne je v romskem naselju Ruperčvrh v okolici Novega mesta prišlo do streljanja, v naselju pa sta zagorela tudi ena hiša in avto.

S Policijske uprave Novo mesto so nam potrdili, da so ob 16.57 na številko 113 prejeli obvestilo iz naselja Stranska vas, kjer naj bi prišlo do pretepa in streljanja.

"OKC je na kraj takoj napotil policiste, ki so zavarovali območje in vzpostavili javni red in mir. Na kraj so poklicali reševalce, ki so oskrbeli moškega s poškodovano roko in ga odpeljali v bolnišnico. V naselju je prišlo tudi do požara stanovanjske hiše in osebnega avtomobila. Gasilci so na kraju, zavarovali so širše območje in gasijo požar," nam je ob 19. uri sporočila predstavnica za odnose z javnostmi na PU Novo mesto Alenka Drenik.

"Policisti in kriminalisti izvajajo vse potrebne aktivnosti za zavarovanje sledi in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi prišlo do spora, pretepa in uporabe strelnega orožja med osebami, ki se med sabo poznajo. Ogled požarišča bodo opravili, ko bodo razmere to omogočale, predvidoma jutri," je še sporočila Drenikova.

B. B.