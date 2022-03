Šterban: ''Če bi bili vi drugačni do mene, bi bila mati danes še živa …''; krivdo je priznal

24.3.2022 | 20:30

Na koncu obravnave se je Šterban obrnil k sorodnikom pokojne žene, ki so bili v sodni dvorani, in dejal: ''Če bi bili vi drugačni do mene, bi bila danes vaša mati še živa in vse moje premoženje bi bilo vaše. Zdaj pa moji niti nujnega deleža ne bodo mogli dobiti.''

Krško - Na zatožno klop Okrožnega sodišča v Krškem je danes sedel 80-letni Franc Šterban iz Brestanice, ki je 20. novembra lani dvignil roko nad svojo ženo Anico in jo umoril. Pravzaprav ni dvignil samo roke, v roki je imel namreč sekiro. Ko je videl, kaj je storil, je poklical policijo in reševalce, potem pa je skušal vzeti življenje še sebi. Njega so rešili, za deset let mlajšo Anico pa ni bilo pomoči.

Vzrok naj bi bil težko prislužen denar, ki naj bi ga žena brez njegovega vedenja prepisala na sebe. Zakaj se je tako kruto znesel nad ženo, bomo iz prve roke slišali na naslednji obravnavi, saj mu je sodnik Gojmir Pešec obljubil, da bo takrat dobil besedo tudi on. Danes je bil predobravnavni narok, na katerem je sodišče preverilo, ali obdolženec krivdo prizna in ali se je morda s tožilstvom dogovoril o višini kazni.

Tožilka Mateja Roguljič je prebrala obtožnico, po kateri mu očita umor, zagovornik oškodovancev, otrok pokojne Anice, Adam Molan je vložil odškodninske zahtevke. Obdolženčev zagovornik Peter Prus Pipuš pa je kljub temu, da je Šterban krivdo priznal, predlagal izločitev nekaterih dokazov, tako obeh izvedencev, obducenta in psihiatra, kot izjave nekaterih oseb, ki so bile zaslišane v preiskavi, ter uradne zaznamke policistov. Predlagal pa je nekaj prič, ki naj bi jih sodišče zaslišalo na glavni obravnavi. ''Prav tako ni bila upoštevana dokumentacija iz novomeške bolnišnice, iz katere je razvidno, da se je obdolženec že dolgo zdravil zaradi psihičnih težav. Iz zdravstvene dokumentacije družinskega člana pa je razvidno, da je v njegovi družini nagnjenost k psihičnim boleznim. Vse to je vplivalo na obdolženca, ko je storil kaznivo dejanje,'' je še pojasnjeval zagovornik.

Zagovornik Prus Pipuš je predlagal še izvedenca splošne medicine, ki bi presodil o trenutnem stanju obdolženca, ali je sploh sposoben sodelovati na obravnavi, saj se mu je zdravje v tem času zelo poslabšalo. Pred sabo ima le še nekaj let življenja in 5-letna zaporna kazen naj bi zanj pomenila dosmrtni zapor. Zato je tudi predlagal prekvalifikacijo kaznivega dejanja v uboj na mah, za kar je zagrožena nižja kazen.

Tako tožilka kot pooblaščenec oškodovancev se z zagovornikovimi predlogi nista strinjala. Datum naslednje obravnave bo sodnik določil, ko bo pravnomočno odločeno o izločitvi dokazov.

J. K.