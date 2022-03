Gen-I med najboljšimi zaposlovalci

25.3.2022 | 09:50

Foto: Bobo

Ljubljana/Krško - Zmagovalci 15. medijskega raziskovalnega projekta Zlata nit časopisne hiše Dnevnik in s tem najboljši zaposlovalci 2021 so Gen-I v kategoriji velikih podjetij, Špica International v kategoriji srednjih podjetij in Lunos v kategoriji malih podjetij. Priznanje zlata praksa za inovativne pristope k rasti in razvoju kadrov je prejel Danfoss Trata.

V Gen-I so po pojasnilih organizatorjev projekta z načrtnim delom uspeli razviti homogeno in pozitivno organizacijsko kulture. "Podjetje odlikujejo k človeku usmerjena organizacijska kultura, trajnostno zastavljena uspešnost in odpornost na krize. Zahtevne situacije - med njimi nenadna menjava najvišjega vodilnega v zadnjem letu - obvladujejo z odprto komunikacijo in vlaganjem v zaupanje," piše v obrazložitvi odločitve.

Med srednje velikimi podjetji je komisijo prepričalo podjetje Špica International. Kot so poudarili v obrazložitvi, gre za podjetje, kjer direktor nima svoje pisarne, pohvalili pa so tudi močno organizacijsko kulturo Špičakov, ki je usmerjena v najvišjo uspešnost in preboje tam, kjer je najbolj zahtevno. "Vodstvo zaposlene neprestano spodbuja k opolnomočenju in lastnemu razmišljanju," so še zapisali.

Zaposleni v Lunosu, ki je postal najboljši zaposlovalec med malimi podjetji, pa kakovost odnosov v podjetju ocenjujejo z nadpovprečnimi ocenami, medtem pa je fluktuacija kadrov nizka. Ekipa 20 zaposlenih pri Lunosu z 38 zunanjimi sodelavci, predvsem monterji, pa po prepričanju komisije tvori uigrano ekipo. "Posvečajo se skrbnemu in strokovnemu izboru in vključevanju sodelavcev, kompatibilnih z organizacijsko kulturo Lunosa," so izpostavili organizatorji.

Priznanje za najboljšo zlato prakso so letos podelili družbi Danfoss Trata za izum in vzpostavitev posebnega organa, t.i. Empowermen. Gre za skupino 18 zaposlenih, ki delujejo kot samoorganizirana in prostovoljna podporna platforma v podjetju, na katere se lahko sodelavci obrnejo z raznolikimi pobudami in izzivi.

Peto leto zapored je pod okriljem projekta Zlata nit potekal tudi natečaj SPP - Z leti še vedno ZAvzeti. Posebna priznanja v okviru tega natečaja so prejela podjetja Danfoss Trata, Mikrocop in Prevc, so še sporočili organizatorji.

STA; M. K.