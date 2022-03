FOTO: Avto na AC prebil odbojno ograjo, trije vkleščeni

25.3.2022 | 07:00

Nesreča na AC (foto:FB PKD)

Včeraj ob 17.15 je na avtocesti med priključkoma Novo mesto zahod in Novo mesto vzhod osebno vozilo zapeljalo s ceste, prebilo odbojno ograjo in se prevrnilo na bok. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili tri ukleščene osebe, z avtodvigalom postavili vozilo nazaj na kolesa, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom in pomagali reševalcem, delavcem DARS ter avtovleki. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovane oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Požari v naravi

Ob 21.35 je ob ulici Pot v Gaj v Novem mestu ob železniški progi gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini 100 kvadratnih metrov.

Ob 21.58 je pri naselju Lokve, občina Črnomelj, v gozdu gorela podrast. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Ob 22.17 je v ulici Brezje v Novem mestu gorela podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 22.28 je ob ulici Pot v Gaj v Novem mestu ob železniški progi ponovno gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so nadzorovali gorenje in požarišče obilno zalili z vodo.

Ob 23.18 sta v ulici Brezje v Novem mestu gorela pnevmatika in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE2;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RŽIŠČE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, na izvodu KRESNA ULICA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 13:00 do 14:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE2, izvod Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA 1971, izvod 3. ŠMIHELSKA CESTA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.