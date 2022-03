Tilen Finkšt 15. na VN Nove Gorice

25.3.2022 | 08:15

Foto: Sportida

Nova Gorica - Z včerajšnjo premierno veliko nagrado Nove Gorice in Vipavske doline je v Novi Gorici in Vipavski dolini potekala druga od treh dirk slovenskega marčnega kolesarskega triptiha.



Tudi ta kolesarska dirka, kot VN slovenske Istre in VN Adrie Mobil, sodi v UCI kategorijo 1.2. V Novi Gorici si želijo, da bi postala tradicionalna.



Na včerajšnji 155,6 km dolgi preizkušnji, ki jo je organiziral Kolesarski klub Nova Gorica, je nastopilo 150 kolesarjev iz 27. ekip. Iz Slovenije je bilo na startu šest ekip: poleg ekipe Adria Mobil še Ljubljana Gusto Santic, Cycling team Kranj, KK Bled, KK Gorje in Meblo Jogi Pro-Concrete. Kolesarsko karavano so sestavljali kolesarji iz 23. držav, največ, 29, jih je bilo iz Slovenije, 20 je bilo Avstrijcev, 18 pa Italijanov.

Start dirke je bil v Kromberku, kolesarji so pot nadaljevali proti Selu, Potočam, preko Preserij do Branika in Dornberka ponovno do Sela. Ta krog so morali kolesarji prevoziti petkrat. Od tu so se preko Šempasa in Ajševice skozi Rožno dolino vrnili v Novo Gorico, kjer so morali opraviti pet krogov z vzponom na Rafut. Cilj je bil v središču mesta, na Erjavčevi ulici.

Iz novomeškega kolesarskega kluba Adria Mobil so nastopili Gal Glivar, David Per, Tilen Finkšt, Nik Čemažar, Viktor Filutas in Žiga Horvat. Pred začetkom dirke je športni direktor Marko Kump razmišljal: »Pričakujem pestro dirko, po zanimivi in razgibani trasi, z zahtevnim zaključkom v Novi Gorici. Kako bomo vozili bo odvisno tudi od načina dirkanja drugih ekip. Ne smemo zamuditi nobenega resnejšega pobega, sploh v samem zaključku dirke. Če bo dirko odločil sprint, bomo imeli kar nekaj vročega železa v ognju. Gal Glivar, ki je v nedeljo v Izoli padel, čuti še nekaj bolečin, a upam, da bo ob adrenalinu na dirki na njih pozabil.«



Dirka po ozkih cestah in ovinkih je naredila precej selekcije med kolesarji. V ubežni skupini devetih kolesarjev, ki se je oblikovala na krogih v Vipavski dolini in si je prikolesarila več kot 2 minuti prednosti pred prihodom v Novo Gorico, je bil, kot sporočajo iz novomeškega kluba, tudi Viktor Filutas iz vrste Adrie Mobila. Madžar je 21 kilometrov pred ciljem žal spregledal majhen cestni otok na cestišču in padel ter zgubil stik z ubežniki. 6-kilometrski krog po Novi Gorici z vzponom na Rafut je bil v zaključku zelo selektiven, trije kolesarji so ostali v ospredju, na koncu je bil v sprintu Fran Miholjevič (Friuli) močnejši od Nemca Felixa Engelhardta (Tirol KTM), tretji pa je končal njegov rojak Jonas Rapp (Hrinkow), ki je zaostal 10 sekund. Miholjevič, ki je v ekipo Friuli, neuradno razvojno ekipo Bahrain Victoriusa, prišel iz Adrie Mobila, kjer je vozil pri mladincih, bo letos avgusta dopolnil 20 let. Med najboljšo deseterico ni bilo Slovencev.



Viktor Filutás, madžarski državni prvak v dresu Adrie Mobil, je bil del dolgega pobega, ki pa mu včeraj ni bil usojen: "Bil je težek dan. Cel dan sem bil v pobegu, 20 kilometrom pred ciljem pa sem padel v krožnem križišču in boja za najvišja mesta je bilo zame konec."



Najboljši kolesar Adrie Mobil na včerajšnji dirki je bil Tilen Finkšt na 15. mestu, David Per je bil 22. Tilen je po dirki povedal: "Bila je zahtevna dirka, mislim da nihče ni pričakoval, da bo tako težka dirka. Na to je po mojem mnenju vplivalo tudi prvo toplo vreme. V pobegu smo imeli Viktorja, ki je žal padel, potem sva ostala z Davidom in naredita kar se je narediti dalo. Pobeg je ujela glavnina in dirko je odločil šprint."



Dirkaška sezona se nadaljuje v nedeljo z Veliko nagrado Adrie Mobil.

M. K.