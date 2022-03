FOTO: Na dolenjski AC sta jo huje skupila triletni otrok in 41-letna potnica

25.3.2022 | 11:00

Nesreča na AC (foto: Policijske kontrole Dolenjska)

Včeraj nekaj po 17. uri so bili policisti, kot smo že poročali, obveščeni o prometni nesreči na avtocesti v smeri proti Obrežju med izvozoma za Novo mesto. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 47-letni voznik osebnega avtomobila Toyota vozil v smeri proti Obrežju. Med vožnjo po klancu navzdol je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, s prehitevalnega pasu zapeljal preko voznega in odstavnega pasu, silovito trčil v ograjo, jo prebil in v prevrnjenem vozilu obstal v jarku.

Hudo poškodovanega triletnega otroka, prav tako hudo poškodovano 41-letno potnico in lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Otroka so zaradi hudih poškodb po oskrbi odpeljali v UKC Ljubljana. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Na traktorju pijan in brez vozniške

Policisti PP Trebnje so med kontrolo prometa na območju Benečije ustavili voznika kmetijskega traktorja. Med postopkom so ugotovili, da 67-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Traktor so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Ukradli kotel za žganjekuho

Z dvorišča stanovanjske hiše v Dolenji vasi pri Krškem je v noči na četrtek nekdo Ukradel kotel za žganjekuho. Lastnika je oškodoval za okoli 1500 evrov.

Migranti

Policisti so na območju Griča pri Dobličah (PP Črnomelj) izsledili in prijeli dva državljana Bangladeša in na območju Loč (PP Brežice) državljana Tunizije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.