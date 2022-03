Suhokranjski vodovod končno dokončan?

Žužemberk - Žužemberški svetniki so na sinočnji izredni seji soglasno potrdili občinska projekta Oskrba s pitno vodo in Odvajanje in čiščenje odpadne vode. Gre za sekundarno nadgrajevanje že končanega regijskega suhokranjskega vodovoda in projekt okrepitve priključenosti prebivalcev na odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Žužemberška občina si sicer za oba projekta obeta denarno podporo iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.

Projekt oskrbe s pitno vodo naj bi skupaj z davkom stal nekaj več kot 2,7 milijona evrov, pri čemer bo občina pokrila skoraj 63 odstotkov naložbenih stroškov, preostanek pa sklad za okrevanje in odpornost.

Projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode naj bi medtem nanesel nekaj več kot 820.000 evrov, s tem da naj bi s prispevkom omenjenega sklada pokrili skoraj 41 odstotkov naložbenih stroškov.

V občini so sicer v okviru regijskega projekta suhokranjske vodooskrbe zadnja leta zgradili primarni vodovodni sistem, v okviru dodatnega projekta Oskrba s pitno vodo Občine Žužemberk pa nameravajo zgraditi še manjkajoče sekundarne vode do odjemalcev.

Po občinskih podatkih projekt obsega gradnjo vodovodov in objektov na sistemu s ciljem večje priključenosti prebivalcev na sistem javne oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo in okrepitve zanesljivosti oskrbe prebivalstva s pitno vodo na vodovodnem sistemu, ki oskrbuje nekaj manj kot 10.000 prebivalcev.

Na javni vodovodni sistem nameravajo na novo priključiti 455 prebivalcev. Skupaj naj bi zgradili nekaj manj kot 5,8 kilometra vodovodnega sistema, dve črpališči in dva reducirna jaška.

Drugi projekt, Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Žužemberk, obsega gradnjo kanalizacije na Dvoru in v bližnji Sadinji vasi pri Dvoru. Zgraditi pa nameravajo sistem oz. del sistema odvajanja in čiščenja odpadne vode, s katerim bi v posamezni aglomeraciji dosegli tudi energijsko nevtralnost sistema oz. odvajanje odplak brez dodatne porabe energije.

Projekt predvideva gradnjo energetsko učinkovitega sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeracijah, manjših od 2000 populacijskih enot oz. gradnjo skupaj približno 1,5-kilometrskega kanalizacijskega sistema z dvema črpališčema, še navaja občinsko gradivo.

