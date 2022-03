Župani podprli predvolilni brezplačnik SDS

25.3.2022 | 14:15

Andrej Martin Kostelec (foto: R. N.)

Šentrupert - Občane Šentruperta zmotilo oglaševanje občine v brezplačnem izvodu Demokracije, strankarskem tedniku SDS – Denar bi lahko po njihovem mnenju porabili za pomembnejše naložbe – Kostelec pravi, da so ocenili, da je to dobra promocija občine – V brezplačnem izvodu Demokracije oglaševale tudi druge občine z župani iz vrst SDS

Občino Šentrupert bremenijo dolgovi iz preteklosti, zato župan Andrej Martin Kostelec gleda prav na vsak evro. Na sejah občinskega sveta smo že večkrat slišali, da za nekatere nujno potrebne investicije enostavno ni denarja, zato je toliko nenavadno oglaševanje občine v brezplačnem izvodu revije Demokracija, ki velja za strankarski tednik SDS. Postavlja se vprašanje, ali gre pri tem morda za finančno podporo medijem SDS, kajti Kostelec je na lokalnih volitvah nastopal kot kandidat omenjene stranke.

Decembra so gospodinjstva po Sloveniji prejela brezplačen izvod Demokracije, izdalo ga je podjetje Nova Obzorja. Aktualna politična oblast v njem nekaj mesecev pred volitvami poudarja uspehe v njihovem mandatu in širijo svojo strankarsko propagando. Vse to pa je dobro podprto z javnim denarjem. Novinarji portala Necenzurirano.si so v brezplačniku našteli več kot 20 jasno vidnih ali prikritih oglasov, financiranih z denarjem državnih podjetij, ki jih vodijo izbranci vladajoče stranke, nekaterih občin, v katerih vladajo župani pomladnih strank, in iz državnega proračuna.

Kot je razvidno iz javno dostopnih podatkov, je šentrupertska občina za celostranski članek o investicijah v zadnjih letih, o razvoju turizma in kulture ter o načrtih za prihodnost podjetju Nova Obzorja tretjega januarja plačala 1452 evrov. Na zadnji seji občinskega sveta je bilo izpostavljeno, zakaj se je občina, ki varčuje na vsakem koraku, odločila za takšno obsežno oglaševanje, kajti po mnenju nekaterih svetnikov bi lahko denar uporabila za pomembnejše naložbe, kot je denimo obnova dotrajanih lokalnih cest in posodobitev vodovodnega sistema.

Svetniki so na zadnjih sejah pri predlogu proračuna za letošnje leto večkrat tudi izpostavili, da občina premalo namenja za vzgojo in izobraževanje otrok. Ravnatelj Osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert Jože Tratar je januarja staršem celo poslal obvestilo, da je občina lani sofinancirala šolo v naravi, tekmovanja, nakup knjig za otroke, ki opravijo več bralnih značk, v preteklih letih pa še marsikaj drugega, v predlogu proračuna pa denarja za to ni bilo predvidenega. Če bi bil takšen proračun sprejet, bi to pomenilo dodaten strošek na položnicah, je opozoril. A občinski svet se je zavzel, da se za otroke in za investicije v vzgojno-izobraževalni sistem nameni več denarja.

Kako je oglaševanje v omenjenem brezplačniku za naš časopis pojasnjeval Andrej Martin Kostelec? In katere občine ter s kolikšnimi zneski so še podprle brezplačni izvod Demokracije?

Rok Nose