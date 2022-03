FOTO: Po treh letih je vrata spet odprl Gregorjev sejem

25.3.2022 | 14:40

Novo mesto - Prvič po letu 2019 je na ploščadi pred novomeško Qlandio spet odprl vrata največji spomladanski kmetijski sejem v Sloveniji - Gregorjev sejem. Letos poteka pod geslom Skupaj za samooskrbo, organizatorji sejma, KZ Trebnje-Krka, pa do nedelje pričakujejo več kot 15.000 obiskovalcev.

"Z letošnjim sloganom želimo izpostaviti pomen sodelovanja, ki je ključno tudi za samooskrbo z domačo, kakovostno, lokalno pridelano hrano. V zadnjem času pogosto uporabljena besedna zveza kratke proizvodne verige nakazuje, da moramo vsi deležniki pri zagotavljanju lokalno pridelane hrane delovati povezano, hkrati pa mora vsak odgovorno opraviti svoje delo," je ob uradnem odprtju sejma poudaril direktor KZ Trebnje-Krka Stanko Tomšič in pri tem izpostavil predvsem vlogo države, ki mora sprejeti nekatere sistemske ukrepe na področju kmetijstva ter končno preiti od besed k dejanjem.

Z njim so se strinjali tudi drugi govorniki: novomeški župan Gregor Macedoni, predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič in predsednik Državnega zbora Igor Zorčič. Sejem je uvodoma blagoslovil novomeški škof Andrej Saje, po uradni otvoritvi pa so si visoki gostje, med katerimi je bila tudi večina dolenjskih in belokranjskih županov, opaziti pa je bilo tudi veliko politikov in kandidatov na bližajočih se državnozborskih volitvah, ogledali razstavišče, ki se letos razprostira na približno dveh hektarih.

Kot je povedal vodja sejma Anton Prus, bodo na sejmu predstavili in ponudili vse, kar je na kmetijah potrebno pri prireji mleka in mesa, pri pridelavi zelenjave, v sadovnjakih, vinogradih in na vrtovih, hkrati pa tudi lastno ponudbo in proizvodnjo. Obiskovalci bodo na sejmu lahko našli kmetijske stroje in pripomočke, avtomobile, izdelke za dom in vrt, tekstil, bižuterijo, pa tudi lokalno pridelano sadje, zelenjavo, domače mesnine, pekovske in mlevske izdelke, domača olja, medene, mlečne in rokodelske izdelke. Ogledali si bodo lahko tudi razstavo malih in domačih živali. Kupiti bo možno sadike, trsne cepljenke in semena, ter po sejemskih cenah malo in veliko sejemsko mehanizacijo. Poskrbeli bodo tudi za otroke, kulinariko in spremljevalni zabavni spored, je še dejal Prus.

B. B.

Galerija