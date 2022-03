Včeraj 2803 okužb; tudi v SB Brežice spet obiski

25.3.2022 | 17:00

Profimedia

V četrtek so v Sloveniji ob 1330 PCR-testih in 11.657 hitrih antigenskih testih potrdili 2803 okužbe z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje v bolnišnicah trenutno zaradi covida-19 na navadnih oddelkih zdravijo 141 bolnikov, intenzivno nego jih zaradi covida-19 potrebuje 32. Umrlo je osem bolnikov.

Zaradi covida-19 so na navadnih oddelkih hospitalizirani trije bolniki več kot dan prej, na oddelkih intenzivne nege pa zaradi covida-19 zdravijo šest bolnikov manj kot dan prej.

Skupno je sicer hospitaliziranih 361 oseb s potrjeno okužbo, torej zaradi covida-19 in s covidom-19, kar je 12 več kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih jih je s potrjeno okužbo skupno 50, eden več kot dan prej.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je trenutno pri nas 37.824 aktivnih primerov okužb, kar je 581 več kot dan prej.

V četrtek so potrdili 468 okužb manj kot dan prej.

Manjša se tudi sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužbe, ki trenutno znaša 2878, dan prej pa je bilo višje za 23. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev trenutno znaša 1792, dan prej pa je bilo 1759.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.264.537 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.219.979.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 292 (včeraj 285) covidnih bolnikov, od katerih jih je 49 (včeraj 50) potrebovalo intenzivno nego (podatki sledilnika za razliko od vladnih podatkov ne vključujejo bolnikov v tako imenovani rdeči coni, temveč samo bolnike na covidnih oddelkih). Tudi po podatkih sledilnika je umrlo osem bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes skupno (c19 oddelek in rdeča cona) 23 covidnih bolnikov, včeraj 29, 12 jih je z vodilno diagnozo covida.

V SB Brežice imajo še enega covidnega bolnika, tako kot včeraj.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 51, Ribnica 22, Črnomelj 20, Kočevje 14, Trebnje 13, Šentjernej 12, Semič 9, Mirna Peč, Straža in Žužemberk 8, Metlika, Škocjan in Mirna 7, Šmarješke Toplice in Mokronog Trebelno 3, Sodražica 2

Posavje - Krško in Brežice 34, Sevnica 25, Radeče 11, Kostanjevica na Krki 3

V Splošni bolnišnici Brežice bodo ponovno omogočeni obiski

V Splošni bolnišnici Brežice bodo zaradi izboljšanja epidemičnih razmer s ponedeljkom ponovno omogočeni obiski hospitaliziranih bolnikov. Obiski bolnikov na oddelkih bodo možni vsak dan od 14.30 do 15. ure, enega bolnika lahko obišče samo ena oseba na dan, obisk bo omejen na 15 minut.

Vhod za obiskovalce ostaja izključno skozi objekt B, v bolnišnico ni dovoljeno prinašanje hrane in drugih prigrizkov.

Zaradi preprečevanja prenosa okužb z novim koronavirusom so obiski možni ob doslednem upoštevanju navodil. Obvezno je razkuževanje rok in uporaba maske, ki si jo mora obiskovalec zagotoviti sam in si jo nadeti že pred vstopom v bolnišnico.

Obisk je mogoč ob pogoju PCT in brez znakov okužbe. Obiskovalcem bodo izmerili telesno temperaturo in opravili epidemiološko triažo.

Obiski svojcev iz pietetnih razlogov bodo možni v skladu z individualnim dogovorom z vodstvom oddelka oziroma z zdravnikom, ki pacienta zdravi. Obiski bolnikov v covidni izolaciji ne bodo možni, razen iz pietetnih razlogov po predhodnem dogovoru z vodstvom oddelka oziroma zdravnikom, so sporočili iz Splošne bolnišnice Brežice.

M. K.