Poškodovana motorist in kolesar; bela pena na Bezgavcu in Krki

25.3.2022 | 18:50

Foto: PGD Šmihel

Danes ob 13.53 se je v Krmelju, občina Sevnica, pri padcu poškodoval motorist. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu ponesrečenega do reševalnega vozila, na motorju odklopili akumulator in očistili vozišče. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v SB Novo mesto.

Ob 14.58 je na Kandijski cesti v Novem mestu padel kolesar. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Bela pena na Bezgavcu in Krki

Ob 7.07 so na gladini potoka Bezgavec v Bršljinu opazili belo peno, ki se je razširila tudi na reko Krko. Gasilci GRC Novo mesto so na dveh mestih postavili lovilna črevesa. V naslednjih dneh bodo spremljali stanje. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Gasilci spet v Stranski vasi

Ob 8.26 je v Stranski vasi oz. na Ruperčvrhu pri Novem mestou ponovno gorelo na požarišču objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so požar pogasili in okolico pregledali s termo kamero.

Dimniški požar

Ob 8.01 so se v naselju Pesje, občina Krško, vnele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGE Krško so pogasili goreče saje, s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika in ostrešje ter lastniku odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Gorela žagovina v silosu

Ob 13.35 je v naselju Vinice, občina Sodražica, gorela žagovina v silosu. Gasilci PGD Vinica–Zapotok in Sodražica so požar pogasili, očistili silos in dodatno zalili z vodo.

Požari v naravi

Ob 11.26 je pri naselju Dobruška vas, občina Škocjan, v gozdu gorela podrast. Gasilci PGD Grmovlje so požar na več požariščih pogasili.

Ob 10.57 je pri ulici Šmihel v Novem mestu gorelo grmičevje in odpadni material. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 12.54 je pri naselju Dobruška vas, občina Škocjan, ponovno v gozdu gorela podrast. Gasilci PGD Grmovlje so pogasili požar na površini okoli 350 kvadratnih metrov.

Ob 14.44 je v Šmihelu v Novem mestu ob cesti gorel električni drog. Spet so posredovali gasilci GRC Novo meto in PGD Šmihel.

Ob 16.51 je pri Goriči vasi, občina Ribnica, gorelo na travniku. Požar na površini okoli 2500 kvadratnih metov, ki se je razširili v bližnji gozd, so pogasili gasilci PGD Ribnica.

Ob 16.54 je pri naselju Dobruška vas ponovno v gozdu gorela podrast in na teren so se spet odpravili gasilci PGD Škocjan in Grmovlje ter na več požariščih ogenj pogasili.

M. K.