Gradnja kanalizacije v Črnomlju v polnem teku

26.3.2022 | 16:30

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - V Črnomlju dograjujejo kanalizacijsko omrežje in stopnja priključenosti nanj se bo z 88,7 % povečala na 98,00 %. Z naložbo bo po posameznih ulicah zgrajenih skoraj šest kilometrov kanalizacije in osem črpališč. Po končanem projektu bo na omrežje novo priključenih več kot 200 objektov in več kot 600 prebivalcev.

Vrednost celotnega projekta je ocenjena na nekaj manj kot tri milijone evrov, od tega naj bi občina od Kohezijskega sklada po sklepu Ministrstva za okolje in prostor pridobila dobr poldrugi milijon, iz državnega proračuna pa slabih 300 tisočakov. V občinskem proračunu je za projekt že zagotovljenih nekaj več kot milijon evrov.

Kanalizacijo gradi domače podjetje TGH, partnerja sta še CGP in VGP iz Novega mesta.

»Želimo še bolj zaščititi reki Lahinjo in Dobličico pred komunalnimi odpadnimi vodami, zato bomo izgradili manjkajoče fekalne kanalizacije po posameznih ulicah v aglomeraciji Črnomelj ter v okviru projekta priključili te odseke na čistilno napravo pod Vojno vasjo. Zadovoljen sem, da smo velik delež sredstev za izpeljavo projekta pridobili iz evropskih in državnih sredstev. Žal smo se na nabor projektov za sofinanciranje lahko prijavili le s kanalizacijo za naselje, ki ima več kot 2.000 prebivalcev, v kar v naši občini spada le Črnomelj,« je povedal župan Andrej Kavšek.

Dela so trenutno v začetni fazi na območju Nove Loke, na Grajski cesti, na Čopovi in Marentičevi ulici. V zaključni fazi pa so dela v ulici Na bregu, Pod gozdom in pod mestnim jedrom.

Projekt naj bi bil po načrtih v celoti zaključen letošnjega oktobra.

M. K.

