Gorijo drevesa, trava, grmičevje ...

26.3.2022 | 08:25

Foto: PGD Prekopa

V Sloveniji še vedno velja velika požarna ogroženost v naravnem okolju, vreme je še naprej suho, prepovedano je vsakršno kurjenje. Gasilci pa so iz dneva v dan nenehno na terenu in tudi včeraj popoldne ter zvečer ni bilo nič drugače. Tako so si sledila poročila dežurnih služb našega območja:

- ob 18.07 je pri Poganški ulici v Novem mestu gorel kup smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar.

- ob 18.45 so ob Grajski cesti na Otočcu goreli suha trava, podrast in posamezna drevesa v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

- ob 18.53 je na Gorjanski cesti v Kostanjevici na Krki gorela podrast in suha trava. Požar na površini okoli dvesto kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kostanjevica na Krki in Prekopa.

- ob 22.31 je v bližini naselja Lokve, občina Črnomelj, gorela gozdna podrast. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar na površini okoli pol hektarja.

- ob 23.26 je pri naselju Dobruška vas, občina Škocjan, gorel kup gnoja. Požar na površini okoli sto kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Grmovlje.

- ob 23.50 je v Nemški vasi, občina Ribnica, gorela trava na površini okoli 500 kvadratnih metrov. Travniški požar so pogasili gasilci PGD Nemška vas.

- ob 02.20 je ob Črnomaljski obvoznici v Črnomlju gorela gozdna podrast. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov.

M. K.