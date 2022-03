Dan D za kostanjeviško odbojko - drevi odločilna tekma za uvrstitev v prvo ligo

26.3.2022 | 09:00

Foto: OK Kostanjevica na Krki

Kostanjevica na Krki - Pred odbojkarji Kostanjevice na Krki je sklepno dejanje 2. državne odbojkarske lige. V dvorani osnovne šole Kostanjevica na Krki se danes ob 19. uri obeta pravi odbojkarski spektakel, napovedujejo domačini, na katerem se bosta pomerili prvouvrščeni ekipi Črnuč ter Kostanjevice na Krki. Zmagovalec dvoboja se bo neposredno uvrstil v 1. B državno ligo, medtem ko bo poraženec imel še eno priložnost v dodatnih kvalifikacijah proti štajerski zasedbi iz Hoč 2. in 9. aprila.

Sobotna tekma ogromnih vložkov bo še toliko bolj zanimiva, saj so na obeh letošnjih neposrednih obračunih slavili Kostanjevičani s tesnim rezultatom 3:2. Pred tekmo je misli strnil povratnik v ekipo, Simon Košir: »V ekipi vlada odlično vzdušje. Smo pravi prijatelji tako na, kot tudi izven igrišča. V soboto se bomo borili do zadnje točke in napadali zmago pred našimi najboljšimi navijači. Močno verjamem v uspeh ekipe.«

Za ekipo Kostanjevice na Krki je, kot sporočajo iz kluba, uspešen teden treningov in priprav na nasprotnika, želja po današnjem uspehu pa izjemno velika. O pričakovanjih je nekaj besed dodal tudi vodja odbojkarskega kluba Kostanjevica na Krki, Ervin Felicijan: »Izjemno veseli smo, da smo se znašli v situacijo, ko se na zadnji tekmi prvenstva borimo za naslov prvaka in uvrstitev v višjo ligo. Gre za izvrsten dosežek, sploh če pomislimo, da se uspešno borimo proti uveljavljenim in renomiranim odbojkarskim klubom. Odkar so se sprostili protikoronski ukrepi so se tribune vedno bolj polne, v soboto pa pričakujemo vrhunec in polno dvorano do zadnjega kotička.«

M. K.