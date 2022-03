V nedeljo dirka za Veliko nagrado Adrie Mobil; kje bodo cestne zapore?

26.3.2022 | 18:15

Foto: Vid Ponikvar

Novo mesto

- V nedeljo, 27. marca, bo novomeški kolesarski klub Adria Mobil, ki letos obeležuje 50 let svojega delovanja, že sedmič organiziral dirko za Veliko nagrado Adrie Mobil. Gre za uveljavljeno, spomladansko enodnevno kolesarsko dirko, ki sodi v UCI kategorijo 1.2. in je bila prvič organizirana leta 2015 ob 50. obletnici blagovne znamke Adria. Tudi letošnja dirka bo potekala na nespremenjeni, nekaj več kot 180 km dolgi in razgibani trasi po Dolenjski in Beli krajini. Start dirke bo pred upravno stavbo Adrie Mobil ob 12.30 uri, cilj dirke pa po 16. uri na prenovljenem Glavnem trgu.

Na nedeljsko dirko je prijavljenih 146 kolesarjev iz 17. držav. Največ kolesarjev, kar 46, prihaja iz Italije, 31 kolesarjev iz Slovenije, 17 jih prihaja s Poljske. Iz Slovenije bodo poleg Kolesarskega kluba Adria Mobil nastopile še ekipe Ljubljana Gusto Santic, Kranj, Gorje in Meblo Jogi Pro-Concrete.

Premierno izvedbo VN Adrie Mobil je leta 2015 dobil Novomeščan Marko Kump, ki je slavil tudi leta 2019. Poleg njega je na tej dirki dvakrat slavil tudi Italijan Filippo Fortin (2016 in 2018), njegov rojak Antonino Parrinello je bil najhitrejši leta 2017, Nizozemec Marijn van den Berg pa je bil najboljši lani. Leta 2020 je dirka zaradi korona virusa odpadla.

Barve novomeškega kluba bodo na nedeljski dirki predvidoma zastopali Gal Glivar, David Per, Kristjan Hočevar, Viktor Filutas, Tilen Finkšt, Aljaž Jarc in Nik Čemažar. Kolesarji Adrie Mobil se kljub močni konkurenci in zahtevni trasi na dirko podajajo z visokimi cilji, športni direktor in dvakratni zmagovalec te dirke Marko Kump pa je pred dirko povedal: »Trasa dirke nam je dobro poznana. Je zahtevna in selektivna. Predvsem tiste ekipe, ki v svojih vrstah nimajo izrazitih sprinterjev, bodo poskušale dirko odločiti na takšen način, da ne bi prišlo do sprinta glavnine. Dirka je tako težka, da lahko v ospredju ostanejo samo najbolj pripravljeni. Kakšen bo zaključek, je v tem trenutku težko predvideti. Moja ekipa bo naredila vse, da bo morala konkurenca napeti vse moči in trdo delati do zaključka. Pripravljeni smo na vse scenarije, v ekipi imamo tudi izvrstne sprinterje.«



Da gre za zahtevno preizkušnjo, potrjuje tudi kolesar Adrie Mobil Aljaž Jarc, ki prihaja iz teh krajev in traso dobro pozna: »Dirka za VN Adrie Mobil je za nas še posebej pomembna, saj je Adria Mobil naš generalni sponzor. Dirka bo težka, profil dirke poznamo, konkurenca bo močna. Smo dobro pripravljeni, pričakujem dobro ekipno vožnjo. Ciljamo seveda na dober rezultat.«

Vsi ljubitelji kolesarstva si bodo dirko lahko ogledali preko internetnega prenosa v živo in sicer na MMC TV in spletni strani Kolesarskega kluba Adria Mobil www.adria-mobil-cycling.com. Dirko bosta komentirala David Črmelj in Tadej Valjavec.

Dirko bodo v Novem mestu spremljale naslednje cestne zapore:

- popolna zapora Glavnega trga, Kandijskega mostu ter priključkov Sokolske ulice in Pugljeve ulice od 5:00 do 7:30 in od 14:00 do 17:30

- popolna zapora relacije Glavni trg - Rozmanova ulica in priključkov od 5:00 do 21:00

- popolna zapora Rozmanove ulica in izvoza iz parkirne hiše Novi trg od 5:00 do 7:30 in od 14:00 do 17:30

- kratkotrajna popolna zapora Seidlove ceste (v križišču pri NLB v smeri Rozmanove ulice in smeri Ločne, od zavarovalnice Sava do križišča Šmihelski most – Ljubljanska cesta) od 14:00 do 17:30

Individualni priključki znotraj območja zapor cest bodo v času prireditve zaprti, zapore bodo umaknjene takoj po zaključenih aktivnostih, sporočajo organizatorji.

M. K.