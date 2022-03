O nadaljevanju postopka za gradnjo odlagališča jedrskih odpadkov bo odločalo novo vodstvo ARAO

26.3.2022 | 12:40

Nuklearna elektrarna Krško (NEK)

Ljubljana/Krško - Potem ko Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) javnega naročila za gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na Vrbini pri Krškem ni oddala, je za nadaljevanje postopka več možnosti. O tem bo sicer odločalo novo vodstvo ARAO, ki bo posle uradno prevzelo v torek.

Ponovitev ali pogajanja?

Med možnostmi so na agenciji navedli ponovitev razpisa za izgradnjo NSRAO, druga možnost pa so pogajanja z zdajšnjim ponudnikom.

Kakšna bo usoda projekta, sicer za zdaj ne morejo komentirati, "saj bo o nadaljnjih postopkih odločalo novo vodstvo, je pa dejstvo, da Slovenija tako odlagališče nujno potrebuje", so dodali na ARAO.

Glede zamika, ki ga naj bi povzročil zaplet, so pojasnili, da bo odvisen od izdaje gradbenega dovoljenja, do česar naj bi sicer prišlo v kratkem, in od izvedbe razpisa za pridobitev izvajalca. Koliko časa bo potrebnega za pridobitev izvajalca, pa je težko napovedati.

Opozorili so še, da je odlagališče NSRAO jedrski objekt in je zato pri njegovem načrtovanju, gradnji, obratovanju in zaprtju potrebna posebna pozornost. ARAO je s svojim strokovnim kadrom ustanova, ki je ustrezno usposobljena, da te naloge opravi, so še zapisali.

ARAO je sicer odločitev, da javnega naročila za gradnjo NSRAO na Vrbini pri Krškem ne odda, objavil v četrtek.

Za gradnjo so se potegovali konzorcij družb Riko, Kolektor CPG in CGP, avstrijski Strabag ter konzorcij družb SGP Pomgrad, Kostak in GIC Gradnje.

Kot je razvidno iz objave na portalu javnih naročil, je v igri ostal le konzorcij Riko, Kolektor CPG in CGP, ki mu je ARAO priznal sposobnost za izvedbo projekta. Vendar pa je ponudba konzorcija s 148,3 milijona evrov brez davka močno presegala razpoložljiva finančna sredstva. Njihova višina je bila enaka ocenjeni vrednosti naročila, torej 43,4 milijona evrov brez davka.

Na ARAO so se tako odločili, da naročila ne oddajo. Pod odločitev je podpisan direktor agencije Sandi Viršek, ki mu mandat poteče 29. marca. Vlada je sicer prav v četrtek za vršilko dolžnosti direktorice imenovala Petro Grajžl, zdajšnjo vodjo kabineta ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka.

ARAO bdi nad projektom gradnje NSRAO na Vrbini pri Krškem, katerega začetki segajo v leto 2004, ko se je začelo umeščanje objekta. Mesto zanj in način odlaganja so potrdili leta 2009. Pri ARAO so nato pripravili vse potrebno za izdajo gradbenega dovoljenja za odlagališče, a so se postopki v nadaljevanju zavlekli. Na agenciji so izrazili pričakovanje, da bo gradbeno dovoljenje za odlagališče izdano v kratkem.

Projekt oz. naložbeni program NSRAO so potrdili leta 2014, po tem pa naj bi odlagališče na Vrbini začelo poskusno obratovati že leta 2020. Po zadnji časovnici bi, če bi šlo z izborom izvajalca vse gladko, gradnja predvidoma trajala tri leta, poskusno obratovanje odlagališča pa bi steklo leta 2024.

Finančni vir za izvedbo naložbe je sklad za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško, manjši del bo prispeval državni proračun.

STA; M. K.