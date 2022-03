Dve nesreči (ena z motoristom) in iskanje pogrešane ob Krki

26.3.2022 | 19:15

Fotografije so z današnjih posredovanj sevniških gasilcev. (foto: PGD Sevnica)

Danes ob 9.50 je na cesti Češnjevek-Lipnik v občini Trebnje osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na bok. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, s tehničnim posegom iz avta rešili voznika, posuli razlite motorne tekočine in postavili vozilo na kolesa.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so voznika pregledali in ga oskrbeli na kraju.

Ob 16.40 sta v naselju Stranje pri Škocjanu trčila osebno vozilo in motor. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in počistili razlite motorne tekočine.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Iskanje pogrešane osebe

Ob 13.01 so gasilci GRC Novo mesto v akciji iskanja pogrešane osebe preiskali brežino reke Krke med jezovoma v Ragovem logu v Novem mestu. Pogrešane osebe niso našli.

Zamenjali pivnike

Ob 8.00 so gasilci GRC Novo mesto zamenjali pivnike na potoku Bezgavec v Novem mestu. Pivnike so zaradi onesnaženja potoka postavili včeraj.

Požari v naravi

Ob 14:46 je pri naselju Vejar, občina Trebnje, zagorela podrast v gozdu. Gasilci PGD Trebnje in Ponikve so pogasili požar na površini enega hektarja.

Ob 12.50 je v naselju Telče, občina Sevnica, na težje dostopnem terenu gorelo v gozdu. Posredovali so gasilci PGD Telče, Tržišče, Šentjanž in Sevnica, ki so požar, ki je zajel okoli hektar in pol podrasti, grmičevja, vejevja in dreves, pogasili.

Ob 15.13 je na Prvomajski ulici v Sevnici na zahtevnem terenu gorela suha trava, podrast in listje. Požar na površini okoli sto kvadratnih metrih so pogasili gasilci PGD Sevnica.

M. K.