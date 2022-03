V Radečah gradijo tradicionalni savski čoln tombas

Radeče - V Radečah od lanske pomladi gradijo tradicionalni savski čoln tombas, ki ga omenja tudi slovita Slava vojvodine Kranjske in bo del petzvezdičnega doživetja na reki Savi. Gradnja manjšega funkcionalnega tombasa bo predvidoma zaključena do konca letošnjega poletja, je povedala direktorica KTRC Radeče Dubravka Kalin.

Kalinova je pojasnila, da želijo s petzvezdičnim doživetjem doprinesti k ohranjanju čolnarske tradicije na reki Savi, povezati čim več ponudnikov na regijski ravni in hkrati okrepiti ponudbo za individualne goste, ki obiščejo destinacijo Čatež in Posavje.

Kot partner v projektu sodeluje tudi Posavski muzej Brežice, ki je v ta namen pripravil elaborat za izdelavo tombasa in poskrbel za vse potrebne in znane zgodovinske podlage za izdelavo čolna. Za Posavski muzej Brežice bo v okviru projekta izdelana replika tombasa, ki bo služila muzejski interpretaciji in podoživljanju čolnarske dediščine v Posavju. Za Kulturno turistični rekreacijski center (KTRC) Radeče pa bo izdelan manjši funkcionalen tombas.

Po besedah Kalinove je izgradnja tradicionalnega savskega čolna del izvajanja projekta Po-savski rečni turizem, ki poteka v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. S projektom nagovarjajo izzive neizkoriščenih potencialov rečnega turizma na in ob reki Savi.

Dodala je še, da so reke že nekoč predstavljale najbolj naravno, včasih pa tudi edino pot, ki je povezovala različne kraje. Legendarna argonavtska pot po reki Savi je zaradi spremenjenih geopolitičnih in ekonomskih sprememb že v času rimskega imperija postala pomembna prometna pot, po kateri so sprva vozili čolni in ladje, pozneje pa tudi splavi.

Viri navajajo tudi uporabo posebnega plovila, tombasa. Tombas je bil v osnovi izdelan iz smrekovega lesa, prednji in zadnji del pa zaradi pogostih udarcev iz hrastovega lesa. Dolgi so bili do 53 metrov, široki do pet metrov, posadka, ki jih je upravljala, pa je štela od 14 do 16 mož.

