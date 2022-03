V Kočevju bodo staro mestno jedro in Kidričevo cesto povezali z brvjo

27.3.2022 | 14:00

Kočevje (foto: kočevsko.com)

Kočevje - V starem mestnem jedru Kočevja gradijo brv čez reko Rinžo, ki bo mestno jedro povezala s Kidričevo cesto. Brv je del projekta gradnje kolesarskih povezav v Kočevju, gradnjo pa financira EU sklad za regionalni razvoj. Vrednost izgradnje brvi, ki naj bi bila končana do maja, je 700.000 evrov.

Za potrebe gradnje brvi so reko Rinžo novembra začasno zajezili, decembra pa spet vzpostavili normalen pretok. Trenutno v reki gradijo podporne stebre in klančine, na katere bo položena montažna konstrukcija iz kovine in lesa. Dobavljena naj bi bila v aprilu, ko bodo urejene tudi terase na obrežju reke ob Kidričevi oz. Tesarski ulici.

Brv je del gradnje 5,3 kilometra povezav za pešce in kolesarje, za katere je občina pridobila evropska sredstva. Projekt obsega izgradnjo kolesarske steze na Tomšičevi ulici, in sicer od krožišča pri železniški postaji do Zdravstvenega doma Kočevje, izgradnjo kolesarske povezave od Tesarske ulice, čez novo brv na Rinži, do parkirišča za Namo ter od tunela na Tomšičevi cesti čez Trdnjavo do Roške ceste. Predvidene so še kolesarske povezave po Ljubljanski cesti do krožišča pri avtobusni postaji, od Zdravstvenega doma Kočevje do Osnovne šole Ob Rinži ter ob Reški cesti.

Projekt, ki naj bi bil dokončan do novembra letos, bodo povezale središče Kočevja z zaledjem, omogočile povečanje dnevnih migracij kolesarjev in dolgoročno zagotavljale trajnostno mobilnost, pravijo na kočevski občinski upravi.

Zaradi dotrajanosti v Kočevju načrtujejo tudi odstranitev brvi čez Rinžo v Gaju in postavitev nove.

STA; M. K.