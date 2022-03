Prepovedi kurjenja ne spoštujejo vsi

Včeraj ob 18.24 je pri naselju Gorenje Kamenje, občina Novo mesto, gorelo v naravi. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar suhe trave in podrasti na okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 18.41 je pri ulici Muhaber v Novem mestu gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 2000 kvadratnih metrov.

Ob 19.19 je pri naselju Vejar, občina Trebnje, gorel kup smeti. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so ogenj pogasili.

Ob 19.57 je na Trdnjavi v Kočevju kljub prepovedi kurjenja v naravi občan na dvorišču stanovanjske hiše zažgal kup palet. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje ob prisotnosti policije.

Ob 19.45 je v Petrincih, občina Sodražica, ob cesti gorelo grmovje. Požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Gora.

Ob 20.14 so v ulici Brezje v Novem mestu gorele smeti in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so požar na površini okoli 600 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 21.08 je v naselju Dolenji Lazi ob železniški progi gorela trava. Požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Dolenji Lazi.

Ob 21.37 so na Trati v Kočevju v romskem taboru gorela odslužena osebna vozila, električni kabli in druge smeti. Požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje ob prisotnosti policije.

Ob 21.52 je pri naselju Lokve, občina Črnomelj, gorelo v gozdu. Gasilci PGD Črnomelj in Vranoviči so pogasili okoli en hektar podrasti.

Ob 0.22 je pri naselju Lokve, občina Črnomelj, ponovno gorelo v gozdu. Gasilci PGD Črnomelj in Vranoviči so pogasili kup vejevja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BERČICE 1994, URBANOV HRIB 1977, GRABROVEC 1977, BREZOVICA PRI METLIKI 2000, MALO LEŠČE 2000, SLAMNA VAS 1986, BOLDRAŽ 1975, RADOVICA 1952, RADOVICA 2, BOJANJA VAS 1975, ČRPALIŠČE BOJANJA VAS 1998, OSTRIŽ, KRAŠNJI VRH 1975, NOVA GORA PRI DRAŠIČIH 2001, DRAŠIČI 1952, BABNA GORA PRI DRAŠIČIH 2003, KRMAČINA 1993, ŽELEZNIKI 1991, VIDOŠIČI 1991, KAMENICA1 1996, KAMENICA2 1996, ČURILE 1972, ROSALNICE 3, ROSALNICE1 1955, ROSALNICE2 1992, RAKOVEC 1987, BOŽAKOVO 1977, RADOVIČI 1976, KOMET 1992, KERROCK, NOVOLES ROSALNICE 1980 in ČISTILNA NAPRAVA METLIKA 1979.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mokronog šola med 8:00 in 12:00.

