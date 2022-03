Dve točki le za Trebanjce

27.3.2022 | 09:10

Fotografije: RK TRimo Trebnje

Po petkovi zmagi Gorenja Velenja v uvodnem obračunu 19. kroga Lige NLB so v soboto dve točki vknjižili še Celjani, Škofjeločani, Trebanjci in Slovenjgradčani, ljubljanski derbi pa se je končal z neodločenim izidom.

V soboto so najprej na parket stopili Celjani in Ribničani. Gostitelji so v dvorani Zlatorog nadaljevali z odličnim nizom in zabeležilo novo zmago (37:28), že 18. v tej sezoni Lige NLB. Precej bolj napeto je bilo na dvoboju med SVIŠ Ivančno Gorico in Urbanscapom Loko. Izid je bil namreč še nekaj sekund pred koncem poravnan, za zmago gostov pa je zadel Matevž Jesenko (26:25). Tudi Trebanjci so se morali za novi dve točki pošteno potruditi. Tekmeci iz Kopra so jim nudili odpor skozi večji del srečanja, a jim je domači parket vseeno uspelo ubraniti (29:27). Z dvema zadetkoma prednosti so zmagali tudi Slovenjgradčani (30:28), ki so tokrat gostili Ormožane, mestni derbi med Ljubljano in LL Grosistom Slovanom pa se je končal z remijem (32:32), čeprav je še nekaj minut pred koncem vse kazalo na zmago gostiteljev.

RK TRIMO TREBNJE : RD KOPER 29:27 (16:13)

Udovič in Cirar (2) po 5; Smolnik 9 (9), Špruk 5.

Igralec tekme: Lovro Višček (RK Trimo Trebnje)

STATISTIKA

Trebanjci so po hudem boju dosegli 14. zmago v Ligi NLB, Koprčani pa tudi po devetem porazu ostajajo v zgornji polovici lestvice.

Gostitelji so sijajno odprli tekmo in povedli z 8:4. Sredi prvega polčasa se jim je ustavilo, kar so izbranci Bojana Čotarja izkoristili in jim v 26. minuti po golu Jake Moljka povsem zadihali za ovratnik (11:12). V končnici prve polovice tekme so gostitelji le ujeli uvodni ritem in povedli s 16:13, v začetku drugega polčasa pa podvojili prednost (20:14). Izbranci Uroša Zormana so imeli vajeti igre v svojih rokah do 53. minute. Pri vodstvu s 27:22 pa se jim je povsem ustavilo, Primorci so se jim dve minuti pred koncem tekme po golu Tineta Poklarja približali na gol zaostanka (26:27). Napeto je bilo vse do zadnjega zvoka sirene, mir v trebanjsko hišo je prinesel šele zadetek Gala Cirarja za končni izid 29:27.

V dolenjski ekipi sta bila strelsko najbolj učinkovita Gal Cirar in Uroš Udovič, ki sta dosegla po pet golov, v primorski pa je blestel Žiga Smolnik z devetimi zadetki.

Zasedba Trima Trebnjega bo v prihodnjem krogu gostovala v Ormožu, ekipa Kopra bo gostila Gorenje Velenje.

IZJAVI PO TEKMI

Milan Lazarevski, rokometaš Trima Trebnjega: "Za nami je izjemno zahteven obračun. Po izpadu iz pokala Slovenije, smo se morali hitro osredotočiti na naslednjo prvenstveno tekmo. Začeli smo odlično in si priigrali ugodno prednost. V zaključku tekme nam je padla zbranost, vendar smo z borbeno igro osvojili pomembni dve točki."

Bojan Čotar, trener Kopra: "Čestitke gostiteljem za zmago in vso srečo v preostanku sezone. Naš načrt je bil, da se enakovredno borimo v zadnjih desetih minutah tekme. Uspeli smo se približati, vendar storili nekaj napak in takšna izkušena ekipa, kot je Trimo Trebnje, je to pričakovano kaznovala ter zasluženo zmagala."

RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO : RD RIKO RIBNICA 37:28 (18:12)

Kodrin 6, Mlakar 5; Ljevar in Ranisavljević po 7.

Igralec tekme: Tilen Kodrin (RK Celje Pivovarna Laško)

STATISTIKA

Celjani še naprej rušijo vse domače ovire. Sredi tega tedna so v četrtfinalu slovenskega pokala izločili Trebanjce, v soboto pa so na kolena položili še Ribničane. Z 18 zmagami in enim neodločenim izidom so trdno zasidrani na prvem mestu Lige NLB.

Izbranci Alema Toskića so temelje za zmago postavili v prvem polčasu, ko so povsem zasenčili tekmece iz dežele suhe robe. Že v 17. minuti so si priigrali lepo prednost osmih golov (11:3), nato malenkostno popustili, na veliki odmor pa vendarle odšli z vodstvom 18:12. Celjani so v drugem polčasu vseskozi nadzorovali Ribničane in zanesljivo osvojili nov par točk.

V domači ekipi sta bila strelsko najbolj učinkovita Tilen Kodrin s šestimi in Žiga Mlakar s petimi goli, v gostujoči pa Leon Ljevar in Stefan Ranisavljević s po sedmimi.

Celjska zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Škofji Loki, Ribničani pa bodo gostili Ljubljano.

IZJAVI PO TEKMI

Stefan Žabić, rokometaš Celja Pivovarne Laško: "Pričakovali smo zahtevno tekmo, saj smo vedeli, kaj lahko Ribničani pokažejo na igrišču. Zato smo bili maksimalno osredotočeni. Kljub zdravstvenim težavam smo stopili skupaj in pokazali pravi ekipni duh ter zasluženo zmagali."

Blaž Nosan, rokometaš Rika Ribnice: "Nismo bili pravi. Nismo se znašli ne v napadu in ne v obrambi, tako da so Celjani povsem zasluženo zmagali. V drugem delu smo želeli vsaj zmanjšati razliko, a delali smo preveč napak, k čemer nas je silil tekmec, zato mu čestitam."

RK SVIŠ IVANČNA GORICA : RD URBANSCAPE LOKA 25:26 (15:13)

Zavodnik (1) in Vidmar po 6; Jesenko 7 (3), M. Pipp 6.

Igralec tekme: Matevž Jesenko (RD Urbanscape Loka)

STATISTIKA

Škofjeločani so v izenačenem obračunu v izdihljajih tekme prišli do svoje enajste zmage v tej sezoni Lige NLB, s katero so se pobrali po dveh porazih.

Tekma je bila zelo izenačena, ne eni ne drugi ekipi ni uspelo pobegniti za več kot dva zadetka. Po takšnem scenariju se je dvoboj odvijal vse do zadnjih sekund. V 60. minuti pa je nato Aljaž Jesenko gostom priigral zadetek naskoka (25:24). Sledila je minuta odmora domačega trenerja Aleksandra Polaka, ki je zalegla, saj je po njej Simon Vidmar spet poravnal izid (25:25). Takrat je minuto odmora vzel še gostujoči trener Jure Šterbucl in tudi njemu se je poteza obrestovala. Matevž Jesenko je namreč malce pred zadnjo sireno dosegel zmagoviti zadetek.

Pri gostiteljih sta po šest golov dosegla Simon Vidmar in Denis Zavodnik, pri gostih pa je sedemkrat zadel Aljaž Jesenko, šestkrat pa Matic Pipp.

Zasedba SVIŠ Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostovala v Mariboru, ekipa Urbanscapa Loke pa bo gostila Celje Pivovarno Laško.

IZJAVI PO TEKMI

Simon Vidmar, rokometaš SVIŠ Ivančne Gorice: "Dali smo vse od sebe. Prvi polčas smo odigrali zelo dobro, v drugem smo malenkost padli in tukaj se je naredila razlika. Čestitke soigralcem za borbo. Naslednji teden gremo po zmago."

Matevž Jesenko, rokometaš Urbanscapa Loke: "Začeli smo v krču, SVIŠ Ivančna Gorica ni naivna ekipa. To smo vedeli. Bolje bi morali začeti, da ne bi prišlo do napete končnice. Pred občinstvom v Ivančni Gorici je zahtevno igrati. Na koncu smo imeli dovolj sreče za zmago."

* Izidi, 19. krog:

- petek, 25. marec:

Gorenje Velenje - Herz Šmartno 35:23 (14:12)

- sobota, 26. marec:

Celje Pivovarna Laško - Riko Ribnica 37:28 (18:12)

Sviš Ivančna Gorica - Urbanscape Loka 25:26 (15:13)

Trimo Trebnje - Koper 29:27 (16:13)

Slovenj Gradec 2011 - Jeruzalem Ormož 30:28 (15:14)

Ljubljana - LL Grosist Slovan 32:32 (19:20)

- nedelja, 27. marec:

19.00 Dobova - Maribor Branik

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 19 18 1 0 629:475 37

2. Trimo Trebnje 17 14 3 0 500:430 31

3. Gorenje Velenje 18 13 1 4 571:448 27

4. Riko Ribnica 19 12 1 6 552:533 25

5. Urbanscape Loka 19 11 0 8 494:468 22

6. Koper 19 9 1 9 524:504 19

7. Slovenj Gradec 2011 19 9 1 9 531:519 19

8. LL Grosist Slovan 18 7 2 9 472:494 16

9. Maribor Branik 18 7 1 10 468:504 15

10. Dobova 18 7 1 10 474:516 15

11. Jeruzalem Ormož 18 6 2 10 488:534 14

12. Sviš Ivančna Gorica 19 4 0 15 473:547 8

13. Ljubljana 19 2 2 15 533:599 6

14. Herz Šmartno 18 1 2 15 451:589 4

RZS; M. K.