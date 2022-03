FOTO: Odbojkarje Kostanjevice na Krki čakajo dodatne kvalifikacije

27.3.2022 | 10:15

Kostanjevica na Krki - Odbojkarji Kostanjevice na Krki so sinoči na derbiju vodilnih ekip 2. DOL morali priznati premoč ekipi Črnuče, ki je bila boljša s 3:1 (-18, 21, 16, 18).

Dvorana kostanjeviške osnovne šole je bila polna do zadnjega kotička, saj je tekma odločala o neposrednem napredovanju v višji rang tekmovanja, v 1. B-ligo. Domači odbojkarji so se nadejali, da še tretjič v sezoni premagajo Črnuče, prva dva obračuna so dobili z rezultatom 3:2.

Na krilih svojih navijačev, ki so poskrbeli za izjemno vzdušje, kot bi šlo za naslov državnega prvaka, so osvojili prvi niz. Žal jim v nadaljevanju srečanja ni šlo vse po načrtih, gostje so sredi drugega niza prevzeli pobudo in z zbrano igro v obrambi in napadu izenačili rezultat na 1:1. Tudi v tretjem nizu so bili boljši nasprotnik. Ko so povedli s 17:12, je bilo jasno, da je pred domačimi zelo zahtevna naloga, če želijo potek srečanja obrniti v svojo koristi. A gostje tega niso dovolili in tudi v zadnjem nizu so si že na začetku priigrali otiplivejšo prednost (7:2). Domači trener Boštjan Tomazin je v igro poslal nekaj odbojkarjev s klopi, ki so v kostanjeviško vrsto vnesli dodatno energijo. Sredi niza so zaostajali le še za točko (12:13), nato pa naredili nekaj nepotrebnih napak, kar je ekipa Črnuče izkoristila in se veselila zmage.

»Veseli smo, da je danes prišlo toliko ljudi na tekmo. Prvič smo igrali v takšnem vzdušju. Razočarani smo, ker se nismo neposredno uvrstili v 1. B-ligo. Moramo priznati, gostje so igrali boljše, mi nismo bili dovolj dobri. A imamo še eno priložnost za napredovanje v višji rang tekmovanja, čakajo nas še dodatne kvalifikacije proti ekipi Hoče. Naredili bomo vse, da se uvrstimo v 1. B-ligo kar je bil cilj pred letošnjo sezono,« je po tekmi dejal kapetan kostanjeviške ekipe Jaka Jevšnik.

»Cel teden smo se pripravljali na to odločilno tekmo, žal se nam ni izšlo. Nasprotnik je bil zelo dober, v drugem nizu so se dvignili, mi pa smo v igri začeli padati, delati preveč napak, vse je šlo v napačno smer. Razočaranje je veliko, saj smo športniki, prepričan sem, da se bomo dobro pripravili za dvoboj s Hočami,« je misli strnil trener Boštjan Tomazin.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija





































































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 56m nazaj Oceni Gunca Afne bravo dečki glave gor to je rezultat večletnega dela bravo domačini zmage bodo še prišle Preglej samo prijavljene komentatorje