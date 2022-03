Včeraj 1251 okužb, manj kot prejšnjo soboto

27.3.2022 | 12:20

Profimedia

V soboto so v Sloveniji ob 621 PCR-testih in 5825 hitrih antigenskih testih potrdili 1251 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje v bolnišnicah trenutno zaradi covida-19 na navadnih oddelkih zdravijo 137 bolnikov, intenzivno nego jih zaradi covida-19 potrebuje 35. Umrli so štirje bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.

Zaradi covida-19 je na navadnih oddelkih hospitaliziranih šest bolnikov več kot dan prej, na oddelkih intenzivne nege pa zaradi covida-19 zdravijo dva bolnika več kot dan prej.

Skupno je sicer hospitaliziranih 361 oseb s potrjeno okužbo, torej zaradi covida-19 in s covidom-19, kar je 21 več kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih jih je s potrjeno okužbo skupno 52, kar je za dva več kot dan prej.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno aktivnih 38.642 primerov okužb, kar je 132 več kot dan prej.

V soboto so sicer potrdili 1637 okužb manj kot dan prej in 261 manj kot prejšnjo soboto.

Sedemdnevno število potrjenih primerov prav tako upada in znaša 2805, kar je za 36 manj kot dan prej. Število potrjenih primerov okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev medtem še narašča in trenutno znaša 1831, dan prej je znašalo 1824.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.264.592 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.220.063 ljudi.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 295 (včeraj 277) covidnih bolnikov, od katerih jih je 52 (včeraj 50) potrebovalo intenzivno nego (podatki sledilnika za razliko od vladnih podatkov ne vključujejo bolnikov v tako imenovani rdeči coni, temveč samo bolnike na covidnih oddelkih). Tudi po podatkih sledilnika so umrli štirje bolniki.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes skupno (c19 oddelek in rdeča cona) 18 covidnih bolnikov, včeraj 19, 11 jih je z vodilno diagnozo covida.

V SB Brežice imajo še enega covidnega bolnika, tako kot včeraj.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 23, Kočevje 19, Ribnica 13, Trebnje 8, Mokronog Trebelno 5, Črnomelj, Metlika in Straža 4, Šentjernej in Sodražica 3, Žužemberk 2, Škocjan, Šmarješke Toplice in Loški Potok 1

Posavje - Brežice 13, Krško 2, Sevnica in Kostanjevica na Krki 1

M. K.