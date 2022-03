Huda nesreča motorista

27.3.2022 | 19:00

Simbolna slika (foto: arhiv; PGD Sevnica)

Danes nekaj po 16. uri sta na cestnem odseku Boštanj – Tržišče v bližini naselja Jelovec, občina Sevnica, trčila osebno vozilo in motorno kolo. Posredovali so gasilci PGD Sevnica. V prometni nesreči se je huje poškodoval motorist. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanca oskrbeli na kraju, posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor pa ga je prepeljala v UKC Maribor.

Dimniški požar

Ob 11.42 so v Svibniku, občina Črnomelj, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so nadzorovali izgorevanje saj, dimnik in okolico pregledali s termo kamero in odsvetovali kurjenje do pregleda dimnikarja.

Zagorelo na obtočni črpalki ogrevalnega sistema

Ob 12.07 je na Ratežu, občina Novo mesto, v kurilnici stanovanjske hiše prišlo do požara na obtočni črpalki ogrevalnega sistema, ogenj pa se je razširil po električnih vodnikih ter izolaciji cevi pod strop. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Ratež so odstranili gorljive dele, prezračili prostore, pregledali prostore s termo kamero ter odsvetovali uporabo črpalke do prihoda servisne službe.

Oživljali so ga

Ob 17.26 so v Dolenjih Laknicah, občina Mokronog-Trebelno, gasilci PGD Mokronog kot prvi posredovalci pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pri oživljanju obolele osebe. Reševalci so obolelo osebo odpeljali v SB Novo mesto.

Požari v naravi

Ob 13.07 sta pri naselju Vejar, občina Trebnje, v gozdu gorela podrast in grmičevje. Gasilci PGD Trebnje, Račje Selo, Ponikve in Trebanjski vrh so pogasili požar na površini dveh hektarjev.

Ob 14.13 je za Nemško vasjo v občini Ribnica gorela trava. Požar na površini 500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Nemška vas.

Ob 15.38 je pri ulici Brezje v Novem mestu gorelo grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 17.20 so na Novomeški cesti v Kočevju goreli podrast in smeti na površini okoli 1000 kvadratnih metrov. Gasilci PGD Kočevje so požar pogasili.

M. K.