FOTO: Poljaku Velika nagrada Adrie Mobil, David Per deveti

27.3.2022 | 19:30

Najboljši trije na 7. Veliki nagradi Adrie Mobil s podeljevalci nagrad

Poljak Maciej Paterski je prvi prečkal ciljno črto v Novem mestu.

David Per je bil najboljši kolesar novomeškega kluba Adria Mobil

Novo mesto - Poljak Maciej Paterski (Voster ATS Team) je zmagovalec kolesarske dirke za Veliko nagrado Adrie Mobil. V zaključnem sprintu manjše skupine je imel največ moči v nogah in prvi prečkal ciljno črto na Glavnem trgu v Novem mestu. Drugi je bil Italijan Andrea Debiasi (Cycling Team Friuli ASD), tretji pa njegova rojak Nicola Venchiarutti (Work Service-Vitalcare-Dynatek). V igri za zmago je bil tudi kolesar novomeškega kluba Adria Mobil David Per, ki je kilometer in pol pred ciljem silovito pospešil, a mu je v samem zaključku zmanjkalo moči, na koncu je osvojil deveto mesto.

Že 7. izvedba VN Adrie Mobil, ki jo je organiziral novomeški kolesarki klub, je potekala po tradicionalni trasi po dolenjskih in belokranjskih cestah. Na okoli 180 kilometrov dolgo preizkušnjo so se kolesarji pognali izpred upravne stavbe generalnega pokrovitelja novomeškega kluba podjetja Adria Mobil.

V zadnjih dveh krogih po Novem mestu je bila v ospredju manjša skupina nekaj več kot desetih kolesarjev, ki se je izoblikovala na kratkem, a precej selektivnem vzponu na Dolž. Stik z najhitrejšimi je uspel držati tudi David Per, ki je v zaključku dirke napadel, a se mu ni izšlo po načrtih. »Napadel sem približno kilometer in pol pred ciljem. To je domač teren, ovinke dobro poznal in upal sem, da bom naredil tisto minimalno prednost, ki bi mi zadostovala do cilja. A so me na začetku Kandijskega mostu ujeli,« je zaključek dirke opisal kapetan novomeške ekipe, ki je bil kar zadovoljen s svojim rezultatom.

»Adria Mobil je bila kot vedno v ospredju, vendar nam je na koncu malo zmanjkalo do dobrega rezultata,« je takoj po dirki povedal direktor kluba Bogdan Fink. Vesel je, da je z organizacijskega vidika dirka potekala brez težav. »Mislim, da je za nami ena lepa dirka,« je še dodal.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija