Upravne enote podaljšujejo čas uradnih ur

28.3.2022 | 08:25

UE Novo mesto

Upravne enote po Sloveniji zaradi vse večjih obremenitev podaljšujejo čas uradnih ur, imele pa bodo tudi dva dodatna dneva odprtih vrat, so sporočili z ministrstva za javno upravo. Letos namreč poteče veljavnost velikemu številu osebnih dokumentov državljanov, zaradi povečanega števila vlog pa se pojavljajo tudi zaostanki na področju tujcev.

Kot so sporočili z ministrstva, upravne enote v teh dneh že zaznavajo povečan interes strank in pričakujejo še večji pritisk. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je zato na načelnice in načelnike upravnih enot naslovil dopis. Njih in vse zaposlene je pozval k sodelovanju pri skupnem projektu obvladovanja množične menjave osebnih dokumentov in zaostankov na področju tujcev ter jim med drugim zagotovil pomoč na tehničnem področju, ki vključuje dodatno IT opremo, ki jo potrebujejo zaposleni na okencih za delo s strankami, in pomoč na finančnem področju, v smislu dodatnih sredstev za plačilo zaposlenim, ki bodo sodelovali v projektu.

Z namenom odpraviti zaostanke in zagotoviti državljankam in državljanom hitrejšo obravnavo bodo imele upravne enote povsod po Sloveniji dodatne uradne ure, in sicer v četrtek, 31. marca od 8. do 15. ure ter v soboto, 2. aprila od 8. do 12. ure. Ta dva dneva pa bosta namenjena strankam, ki niso oziroma ne bodo naročene, vendar le za pridobitev osebnih dokumentov, kot so osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, so sporočili z ministrstva.

Do nadaljnjega pa bodo bodo upravne enote podaljšale uradne ure glede na posebnosti svojega lokalnega okolja in organizacijo dela. Podrobnejše informacije o tem bodo objavljene na njihovih spletnih straneh.

Upravna enota Novo mesto bo denimo v aprilu imela podaljšane uradne ure vsak četrtek med 8.00 in 12.00 ter med 13.00 in 15.00 uro, ob petkih bodo uradne ure podaljšane do 14.00 ure.

Dodatne uradne ure bodo tudi na Upravni enoti Novo mesto, kot omenjeno, namenjene le za pridobitev osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).

Zaradi različnih obremenitev upravnih enot na ministrstvu poudarjajo, da za ureditev osebnih izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj ne velja krajevna pristojnost, kar pomeni, da jih lahko državljanke in državljani uredijo v katerikoli upravni enoti v Sloveniji in ne nujno v kraju svojega bivališča.

Obenem so spomnili tudi na poziv ministra za javno upravo Borisa Koritnika, da se stranke v čim večji meri poslužujejo tudi elektronskega načina poslovanja z državo, kar omogoča tudi portal eUprava. "Še posebej to velja za vse postopke, ki jih lahko na takšen način vsakdo izvede v celoti in brez obiska upravne enote," so izpostavili.

M. K.