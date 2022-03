Na kočevsko-ribniškem ni večjih težav z zrakom; tudi Melamin v skladu s predpisi

Kočevje - V občini Kočevje nimajo večjih težav z onesnaženostjo zraka, kar gre delno pripisati tudi temu, da poleg prometa nimajo večjih onesnaževalcev. Glede ne tip proizvodnje bi lahko določeno tveganje za okolje med drugimi predstavljalo podjetje Melamin, a dosedanji nadzori inšpekcije pri njegovem delovanju niso odkrili nepravilnosti.

Uradne meritve kakovosti zraka v Sloveniji v okviru državne mreže izvaja Agencija RS za okolje (Arso), ki pa v zadnjih letih kakovosti zraka na kočevsko-ribniškem območju posebej ni spremljala.

Meritve, ki pa so bile dokaj preproste, je za potrebe razpisa za sofinanciranje zamenjave kurilnih naprav izvedla le Občina Kočevje. Z njimi je želela preveriti, kje je prebivalce smiselno spodbuditi k zamenjavi kurilnih naprav. Kot pojasnjujejo na občinski upravi, so meritve pokazale, da je onesnaženost s trdnimi delci PM 10 v središču Kočevja dokaj majhna, povečana pa je v okoliških naseljih, kjer nimajo daljinske mreže ogrevanja. Nasploh pa naj bi imela občina v primerjavi z drugimi občinami po državi boljšo kakovost zraka.

Med večjimi tveganji za varovanje okolja sta običajno cestni promet in industrija. V Kočevju težke industrije, ki bi bistveno onesnaževala okolje, skorajda ni, še največ tveganja bi lahko tako predstavljala podjetja, ki pri svoji dejavnosti uporabljajo določene okolju škodljive snovi. Eno takih je Melamin, ki po okoljski zakonodaji spada med "obrat večjega tveganja za okolje". Družba, ki je sicer eden večjih zaposlovalcev v regiji, se namreč ukvarja predvsem z izdelavo smol za barve in lake ter lesno, gradbeno in tekstilno industrijo.

V skladu z zakonodajo morajo v podjetju vsako leto pripraviti posebno poročilo o izpustih v okolje, ki ga posredujejo ministrstvu za okolje in prostor, med drugim pa mora vsebovati tudi podatke o meritvah izpustov. Te opravijo posebej za to pooblaščeni izvajalci. Oddajo poročil nadzoruje inšpekcija za okolje in prostor, ki se (na zahtevo ministrstva za okolje) aktivira tudi v primerih, ko bi izmerjeni izpusti odstopali od izpustov, dovoljenih v okoljevarstvenem dovoljenju podjetja.

Kot so povedali na inšpekciji, so zadnji redni nadzor v Melaminu opravili decembra lani, prejšnjega pa leta 2017, pri čemer niso odkrili nepravilnosti. Prav tako od ministrstva niso dobili nobenega naročila za izvedbo izrednega nadzora.

V Melaminu pojasnjujejo, da je skrb za okolje pri njih vtkana v vse dejavnosti, od razvoja do prodaje končnega izdelka, "v tej verigi pa skuša vsak zaposlen narediti svoje naloge in tako pripomoči, k čim manjšim negativnim vplivom na okolje". Za ta namen za zaposlene pripravljajo redna usposabljanja, imajo tudi ekološki oddelek, ki skrbi za operativno delo na čistilnih napravah in ravnanje z odpadki.

Nastajanje nevarnih odpadkov v družbi vidijo kot enega večjih izzivov družbe. Vse odpadke že leta posebej zbirajo in sproti oddajajo prevzemnikom, ki poskrbijo za ustrezno odstranitev. Njihove odpadke skoraj v celoti sežigajo v sežigalnicah v Evropi. "Za sežiganje so sorazmerno enostavni, saj so organske snovi, ki pri gorenju dajejo toploto. Poleg tega ne vsebujejo težkih kovin," pojasnjujejo. Želijo si sicer, da bi imeli v Sloveniji lastno sodobno sežigalnico, kjer bi lahko energetsko predelali vsaj del odpadkov, ki so manj problematični za sežig.

Enega večjih onesnaževalcev v podjetju bi lahko predstavljal njihov kotel za naravni les, a tudi tu, kot pravijo, izvajajo redne meritve emisij prahu in ogljikovega monoksida. "Na izpustu se trajno beležijo emisije in preračunavajo v polurna in dnevna povprečja. Na tak način dobimo za vsak dan posebno poročilo s polurnimi rezultati emisij monoksida in prahu ter podatek o dnevnih emisijah obeh snovi," so pojasnili.

V primeru večjih prekoračitev mejnih vrednosti strokovne službe takoj dobijo preko elektronske pošte obvestila, tako da lahko nemudoma ukrepajo, pravijo. Prav v teh dneh sicer pripravljajo letno poročilo o omenjenih meritvah za leto 2021, pri čemer ugotavljajo, "da so bile vse dni delovanja kotla povprečne dnevne koncentracije obeh snovi pod mejnimi vrednostmi, določenimi v okoljevarstvenem dovoljenju".

