FOTO: Motorist huje poškodovan; gorelo v Gabrju; spet kamenjali gasilce



28.3.2022 | 07:00

Včerajšnja nesreča motorista (foto: PGD Sevnica)

Ob 23.57 je v ulici K studencu v Gabrju, občina Novo mesto, zagorel nadstrešek pri stanovanjski hiši. Požar, ki se je razširil na balkon in ostrešje stanovanjske hiše so pogasili gasilci GRC Novo mesto, PGD Gabrje in Stopiče. Ogenj je uničil del nadstreška in ostrešje hiše. Dežurni delavec Elektro podjetja je poskrbel za poškodovano električno napeljavo. Zaradi požara je bil del naselja Gabrje brez električne energije.

Ob 3.48 je v Bruni vasi, občina Mokronog-Trebelno, zagorela vrtna uta. Gasilci PGD Mokronog so pogasili požar ter iz objekta odstranili plinsko jeklenko. Ogenj je uto uničil.

Huje ranjen motorist in nesreča kombija

Ob 16.06 sta na cestnem odseku Boštanj – Tržišče v bližini naselja Jelovec, občina Sevnica, trčila osebno vozilo in motorno kolo. Poškodovali sta se dve osebi. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvi posuli po izteklih motornih tekočinah in preprečili nadaljnje iztekanje. Zavarovali so kraj pristanka helikopterja ter nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri oskrbi in prenosu huje poškodovanega motorista do helikopterja. Posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor je poškodovanca prepeljala v UKC Maribor.

Ob 22.55 je v Dolenjih Ponikvah, občina Trebnje, kombinirano vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator in posuli razlite motorne tekočine. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Požari v naravi

Ob 20.33 so ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorele suha trava, podrast in stare gume. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov, a so se tja spet morali vrniti ob 23.03 ter ponovno gasiti travo in podrast, tokrat na okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 20.09 je izven naselja Pristava ob Krki, občina Krško, gorela podrast. Požar na površini okoli 100 kvadratnih metrih so pogasili gasilci PGD Podbočje, PGD Kostanjevica na Krki in PGE Krško.

Ob 23.12 so v naselju Kerinov Grm, občina Krško, goreli odsluženi gospodinjski aparati in pnevmatike. Požar na površini okoli 25 kvadratnih metrih so pogasili gasilci PGE Krško.

Gasilce napadli s kamenjem

Ob 00.16 sta na Lokvah, občina Črnomelj, goreli suha trava in podrast ob železniški progi. Gasilci PGD Talčji Vrh so pogasili okoli 100 kvadratnih metrov suhe trave in grmovja. Pri gašenju so bili gasilci in gasilsko vozilo napadeni s kamenjem. Napadalci so na gasilskem vozilu s kamenjem razbili vetrobransko steklo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ME, izvod Dole.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI CEGELNICI, izvod 2.GROBLJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ VOVKO;

- od 11:00 do 15:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEŠČE;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE;

- od 8:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TOPLICE;

- od 10:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 11:00 do 11:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI M.PEČI na izvodu DOLENJA VAS;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA TREBNJE na izvodu CIK;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELO PRI ZAGORICI na izvodu SELO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Golek med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Šmarčna, Mrtovec med 7.50 in 14. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dednji vrh med 10. in 13. uro; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli pa na območju TP Gregovci med 8. in 13. uro.

M. K.