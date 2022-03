Po izenačenem dvoboju Dobova poražena

28.3.2022 | 07:50

Ilustrativna fotografija (arhiv; MRD Dobova)

Dobova - Ekipi Dobove in Maribora Branika sta z nedeljskim obračunom sklenili 19. krog Lige NLB. Po izenačenem dvoboju so izbranci Luke Žvižeja do zmage prišli ob koncu tekme, zelo razpoložen pa je bil Filip Jerenc. Semafor je po 60 minutah kazal 23:19 v korist gostov.

V tem krogu so zmage vpisali še Velenjčani, Celjani, Škofjeločani, Trebanjci, Slovenjgradčani, tekma med Ljubljano in LL Grosistom Slovanom pa se je končala z neodločenim rezultatom.

* Dvorana Dobova, gledalcev 110, sodnika: Ocvirk, Štrigl.

* Dobova: Glogovšek 1, Šafranko 1, Abramović, Dragan 3, Luzar, Husejnović, Kučič, Rantah, Šukić 3, Kamnikar, Mlakar 7 (7), Ferenčak, Kozolić, Mijušković, Nešič 4 (1), Blaževič.

* Maribor Branik: Knez 3, Dosedla, Veselinovič 2, Sok 5 (3), Kovačec, Jerenec 5, Janc, Košec 3, Gregorič, Blagotinšek 1, Budja, Razgor 3 (1), Hedl, Lorger, Rakita 1, Strašek.

* Sedemmetrovke: Dobova 11 (8), Maribor Branik 5 (4).

* Izključitve: Dobova 2, Maribor Branik 0 minut.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši Maribora Branika so še drugič v tej sezoni premagali Dobovo. Z dobro igro v drugi polovici drugega polčasa so v gosteh slavili s 23:19.

Mariborčani so tako po dveh porazih vpisali osmo zmago v ligi NLB, Dobova, ki je dobila zadnja dva obračuna, pa je vpisala enajsti poraz.

Tekma je potekala v skladu s položajema ekip na razpredelnici. Obe sta namreč imeli pred srečanjem enako število točk in razmerja zmag, porazov in remijev. V prvem polčasu si nobena ekipa ni priigrala več kot dveh golov prednosti, podobno pa je bilo vse do sredine drugega dela.

Tedaj so gostje pobegnili na 18:15, domači so se še približali na 18:19, dva zadetka Filipa Jerenca pa sta Mariborčane znova popeljala do treh zadetkov naskoka, ki so jih tokrat zadržali vse do konca.

Dobova se bo skušala vrniti v zmagovalne tirnice na gostovanju pri zadnjeuvrščenem Herz Šmartnu, Mariborčani pa bodo imeli naslednji teden priložnost za novo zmago doma proti Ivančni Gorici.

IZJAVI PO TEKMI

Rudolf Zvonimir Šafranko, rokometaš Dobove: "Tekmeci so bili enostavno boljši. V napadu nismo našli rešitve za njihovo obrambo. Nismo našli poti do gola. Večino zadetkov smo dosegli iz nasprotnih napadov ali sedemmetrovk. Čestitke za dobro borbo!"

Luka Žvižej, trener Maribora Branika: "Na koncu se je tekma izšla po naših načrtih. Vedeli smo, da odhajamo v Dobovo, ki je zelo neugodna in borbena. Naš prvotni cilj je uresničen, domov se vračamo z dvema točkama."

* Izidi, 19. krog:

- petek, 25. marec:

Gorenje Velenje - Herz Šmartno 35:23 (14:12)

- sobota, 26. marec:

Celje Pivovarna Laško - Riko Ribnica 37:28 (18:12)

Sviš Ivančna Gorica - Urbanscape Loka 25:26 (15:13)

Trimo Trebnje - Koper 29:27 (16:13)

Slovenj Gradec 2011 - Jeruzalem Ormož 30:28 (15:14)

Ljubljana - LL Grosist Slovan 32:32 (19:20)

- nedelja, 27. marec:

Dobova - Maribor Branik 19:23 (12:11)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 19 18 1 0 629:475 37

2. Trimo Trebnje 17 14 3 0 500:430 31

3. Gorenje Velenje 18 13 1 4 571:448 27

4. Riko Ribnica 19 12 1 6 552:533 25

5. Urbanscape Loka 19 11 0 8 494:468 22

6. Koper 19 9 1 9 524:504 19

7. Slovenj Gradec 2011 19 9 1 9 531:519 19

8. Maribor Branik 19 8 1 10 491:523 17

9. LL Grosist Slovan 18 7 2 9 472:494 16

10. Dobova 19 7 1 11 493:539 15

11. Jeruzalem Ormož 18 6 2 10 488:534 14

12. Sviš Ivančna Gorica 19 4 0 15 473:547 8

13. Ljubljana 19 2 2 15 533:599 6

14. Herz Šmartno 18 1 2 15 451:589 4

STA; M. K.