Obnova državne Ceste krških žrtev po načrtih

28.3.2022 | 10:10

Foto: MO Krško

Krško - Prva faza obnove Ceste krških žrtev od starega mostu do križišča pri pokopališču Krško poteka v skladu s terminskim planom, so sporočili z občine. Projekt Direkcije RS za infrastrukturo v sodelovanju z Mestno občino Krško se bo v drugi fazi nadaljeval z obnovo odseka ceste od pokopališča do trgovskega centra v Leskovcu pri Krškem, tretja faza pa z obnovo ceste od hidroelektrarne Krško do Zatona.

Prva faza obnove, ki obsega obnovo vozišča od starega mostu do pokopališča vključno z ureditvijo krožišč tako pri stadionu kot pri pokopališču, naj bi bila po terminskem planu zaključena konec aprila. Njena vrednost znaša 1,9 milijona evrov, od tega Direkcija RS za infrastrukturo krije 1,1 milijona, preostanek pa MO Krško.

Za 2. fazo obnove od pokopališča do leskovškega trgovskega centra trenutno poteka recenzija projektne dokumentacije, še v tem mesecu pa naj bi bil objavljen razpis za izvedbo del te faze. Po terminskem planu naj bi bila druga faza zaključena do spomladi 2023.

V naslednjem letu pa sledi še obnova tretje faze od hidroelektrarne do Zatona.

M. K.