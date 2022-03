FOTO: Ajdove jedi na razstavi, pokušnji in celo v knjižici

28.3.2022 | 13:50

Obiskovalci so po koncu z veseljem okušali zanimive in slastne ajdove jedi - sladke in slane.

Ajdov namaz s hrenom na ajdovem kruhu brez kvasa

Ajdova torta je nekaj posebnega za sladokusce.

Nadevana jabolka z ajdovo kašo

Najmlajši so popestrili prireditev in zapeli vsem mamicam v čast.

Bela Cerkev - Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev je konec tedna s proslavo ob materinskem dnevu ter z 2. festivalom ajdovih jedi otvorilo pokoronsko pomladno dogajanje v tem koncu šmarješke občine.

V dvorani Hiše žive dediščine v Beli Cerkvi so obiskovalci najprej prisluhnili kulturnemu programu, v katerem so nastopili: pevska zasedba babic in dedkov DPŽD, otroci iz OŠ Šmarjeta, mladi harmonikarji Klemna Hribarja, učenci Glasbene šole Ambro ter Anica Brulc z recitacijama pesmi o mami. Dogodek je povezovala Zala Pungeršič.

Nato so prišle na vrsto ajdove jedi, vse bolj modne in popularne, saj gre za zdravo prehrano, po kateri mnogi vse raje posegajo. V Društvu podeželskih žena in dekleta Bela Cerkev so 1. festival pripravile že pred tremi leti, nato pa je vse zastalo zaradi korone.

Kot je povedala predsednica društva Betka Verščaj, so se na tokratni razstavi osredotočile na pripravo jedi, katerih recepte so zbrale v lani izdani knjižnici Ajdove jedi, a so dodale še tudi mnoge druge. Prednjačile so sladice, a tudi za tiste, ki so jim bližje slani okusi, se je našlo marsikaj. Ne gre le za ajdove jedi, poznane na dolenjskem koncu, ampak tudi širše.

Naštejmo jih nekaj: seveda ni manjkala znamenita vinjevrška ajdova pogača s sesekljanimi orehi, ajdov namaz, ajdov kruh brez dodatkov pšenične moke in kvasa, potice, ajdnek, praznična slana ribniška pogača s prekajenim mesom, ajdovi štruklji, pa ajdova rolada in palačinke z marmelado in orehovim nadevom.

Posebej zanimiva je bila ajdova gibanica, ki je nekaj posebnega zaradi kombinacije kvašenega in vlečenega testa, jabolk, skute in orehov. Manjkale niso tudi ajdove kaše, ajdove kroglice, povaljane v kokosu, pa nadevana dušena jabolka, ajdova pita z jagodičevjem, itd. Pohval je bila deležna tudi loparnica - iz ajdovih palačink z dvojnim nadevom: s proseno kašo in korenčkom ter z ajdovo kašo s prepraženim porom.

Kot pove Verščajeva, je bil odziv dober, obiskovalci so radi in z zanimanjem okušali jedi, ki jih bodo lahko doma pripravljali tudi sami. V pomoč jim bo namreč knjižnica stotih receptov ajdovih jedi, ki so jo v društvu za materinski dan podelili vsem članicam. Prav vse obiskovalke prireditve pa so se razveselile rdeče vrtnice ob prazniku, ki je bila lepa pozornost društva.

L. Markelj, foto: Silva Marzel, Janja Kopina

Galerija