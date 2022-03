FOTO: Krka proti vodilni Gorici do točke

28.3.2022 | 09:30

Josip Majić je Krko takole popeljal v vodstvo.

Novo mesto - Nogometaši Krke v spomladanskem delu prvenstva 2. SNL ostajajo neporaženi. Po zmagah nad Brežicami, Fužinarjem in Ilirijo so včeraj na domačem igrišču z vodilno Gorico igrali neodločeno (2:2).

Novomeščani so srečanje zelo dobro odprli. Bili so agresivnejši v dvobojih, natančni pri podajah in odločni, da prvi zabijejo gol. To jim je uspelo v 9. minuti, ko se je Josip Majić otresel branilcev Gorice in hladnokrvno premagal gostujočega vratarja. Za Hrvata, ki je med zimskim prestopnim rokom okrepil Krko, je bilo to že četrti zadetek na štirih tekmah.

Gostje so v 42. minuti izid uspeli izenačiti, domačega vratarja Darka Marjanovića je premagal Žan Leban, ki je bil natančen tudi v 62. minuti. Dolenjci so proti koncu še bolj pritisnili na vrata Primorcev. Končni izid je z avtogolom postavil Tino Agić in tako razveselil navijače Krke.

Po štirih zaporednih porazih so točko na gostovanju v Dekanih osvojili tudi Brežičani, saj na tekmi gledalci niso videli zadetkov.

Krčani, ki so v petek na svojem Facebook profilu zapisali, da je zdaj že nekdanji trener Darijan Matić odstopil, pa so v soboto z 0:3 izgubili proti Primorju.

Lestvica 2. SNL:

1. Gorica 22 17 2 3 39:12 53

2. Triglav Kranj 22 14 5 3 38:14 47

3. Nafta 1903 22 11 7 4 52:22 40

4. Rogaška 22 12 2 8 35:27 38

5. Rudar Velenje 22 11 1 10 40:34 34

6. Primorje 22 8 8 6 32:26 32

7. Fužinar Vzajemci 22 9 5 8 36:34 32

8. Krka 22 8 7 7 34:27 31

9. Roltek Dob 22 8 5 9 35:33 29

10. Beltinci Klima Tratnjek 22 7 7 8 26:30 28

11. Vitanest Bilje 22 6 8 8 29:35 26

12. Ilirija 1911 22 6 5 11 21:28 23

13. Jadran Dekani 22 4 10 8 24:25 22

14. Krško 22 4 7 11 19:42 19

15. Drava Ptuj 22 4 4 14 22:64 16

16. Brežice 1919 Terme Čatež 22 2 7 13 15:44 13

Besedilo in fotografije: R. N.

