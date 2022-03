110 let Čebelarskega društva dr. Jožefa Starca Metlika

Metlika - V soboto smo obeležili Dan sajenja medovitih rastlin. Ob tej priložnosti je Čebelarsko društvo dr. Jožefa Starca Metlika, ki letos praznuje 110 let delovanja, na nekdanji hiši učitelja Konrada Barleta na Trgu svobode odkrilo njegovo spominsko ploščo. Prisotne, med katerimi so bili tudi svojci Konrada Barleta, sta nagovorila predsednik metliškega čebelarskega društva Jožef Veselič in podžupanja Martina Legan Janžekovič.

Na pokopališču pri Treh farah v Rosalnicah so nato predstavniki čebelarskega društva, krajevne skupnosti Rosalnice, PGD Rosalnice, podjetja Komunala Metlika, svojci Konrada Barleta in župan Darko Zevnik posadili lipo ob potki od vežice do pokopališča. Zbrano publiko sta nagovorila predsednik metliškega čebelarskega društva Jožef Veselič in župan. Prisotni so obiskali tudi grob Konrada Barleta in mu prižgali sveče.

Konrad Barle je leta 1912 ustanovil ter vodil podružnico Slovenskega čebelarskega društva v Metliki in je pokopan na pokopališču v Rosalnicah. Dr. Jožef Starc, po katerem se imenuje metliško čebelarsko društvo, pa je bil rojen v Čurilah, ki so del krajevne skupnosti Rosalnice.

Konrad Barle je bil pomemben za razvoj čebelarstva v Beli krajini. Bil je bil član Slovenskega čebelarskega društva od njegove ustanovitve leta 1898. Kot prvi belokranjski čebelar se je oprijel AŽ-panja in njegovo uporabo razširil v Beli krajini. Že od leta 1908 je vodil opazovalno postajo v Metliki, ki je bila ob postavitvi ena od šestih delujočih na območju Kranjske. Leta 1919 je dal pobudo za ustanovitev podružnice čebelarskega društva v Črnomlju. V Slovenskem čebelarju je objavljal poročila o delu opazovalnice in še vsaj do začetka štiridesetih let 20. stoletja svoje znanje o čebelarjenju na novejših osnovah prenašal drugim čebelarjem, zaradi česar so številni prevzemali AŽ-panje s premakljivim satjem, skrbeli za lepšo podobo čebelnjakov s poslikavo idr. Prizadeval si je, da bi imela vsaka šola v njegovem okolju svoj čebelnjak. Tako je bil v času njegovega poučevanja v Metliki postavljen čebelnjak na šolskem vrtu, za katerega je tudi skrbel, so na Občini Metlika zapisali v sporočilu za javnost.

