ARAO z novim razpisom išče direktorja

28.3.2022 | 10:40

Terenske raziskave za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na lokaciji Vrbina so pred leti pokazale, da je geološka struktura na lokaciji Vrbina primerna za varno izgradnjo načrtovanega tipa odlagališča. (foto: arhiv; ARAO)

Ljubljana/Krško - Upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) je danes v časniku Delo ponovno objavil razpis za direktorja agencije, ki jo bo od torka dalje začasno vodila Petra Grajžl. Prijave zbirajo do 12. aprila. Mandat direktorja sicer traja štiri leta, torej bo izbrani kandidat imenovan do leta 2026.

Prvi razpis za mesto direktorja agencije za radioaktivne odpadke je bil objavljen 11. januarja letos, saj sedanjemu direktorju Sandiju Viršku 29. marca, torej v torek, poteče mandat. Januarskim razpisnim pogojem sta ustrezala dva kandidata, a je izbrani kandidat 1. marca odstopil od kandidature.

Vlada je sicer minuli četrtek za vršilko dolžnosti direktorice agencije imenovala Grajžlovo, trenutno vodjo kabineta ministra za okolje in prostor. Imenovana je bila za čas od 29. marca do imenovanja direktorja, vendar za največ eno leto.

Kandidati za direktorja morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, med drugim imeti še najmanj izobrazbo po študijskem programu sedme stopnje naravoslovne ali tehnične smeri, od njih se zahteva tudi aktivno znanje angleškega jezika. Kandidati morajo k prijavi priložiti program dela in razvoja ARAO za mandatno obdobje 2012-2026.

So pa nekateri pogoji tokrat malo manj strogi kot januarja, tako se po novem zahteva najmanj osem let delovnih izkušenj in ne več deset.

Kandidati morajo pisno prijavo skupaj z ustreznimi dokazili agenciji posredovati do 12. aprila. Direktorja agencije bo imenovala vlada.

ARAO bo bdela nad gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na Vrbini pri Krškem. Na agenciji pričakujejo, da bo gradbeno dovoljenje za odlagališče izdano v kratkem. Vrednost celotne naložbe ocenjujejo na okoli 194 milijonov evrov.

A zapletlo se je z razpisom za izvajalca gradnje. Za gradnjo so se potegovali konzorcij družb Riko, Kolektor CPG in CGP, avstrijski Strabag ter konzorcij družb SGP Pomgrad, Kostak in GIC Gradnje. ARAO je priznal sposobnost za izvedbo projekta le konzorciju Riko, Kolektor CPG in CGP, vendar pa je njegova ponudba s 148,3 milijona evrov brez DDV močno presegala ocenjeno vrednost naročila, ki je bila pri 43,4 milijona evrov brez DDV. ARAO je tako sprejel odločitev, da se naročilo ne odda.

STA; M. K.