40-letni motorist v smrtni nevarnosti

28.3.2022 | 12:35

Po hudo ranjenega motorista je včeraj prišel helikopter iz Maribora. (foto: PGD Sevnica)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so minuli vikend, med 25. 3. in 28. 3., intervenirali v 170. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 664 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami, prometno nesrečo, v kateri so se udeleženci lažje poškodovali, in 23 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 37. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov, sprožitve signalno varnostnih naprav in nezakonitih prehodov državne meje.S PU Novo mesto danes sporočajo nekaj podrobnosti ...

Hude poškodbe motorista

Včeraj ob 16.05 se je zgodila huda prometna nesreča na cesti med Sevnico in Tržiščem pri naselju Jelovec. Po prvih ugotovitvah je 40-letni motorist vozil iz smeri Sevnice proti Tržišču. Pri naselju Jelovec je v desnem ovinku zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na levo stran vozišča in trčil v avtomobil 46-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Hudo poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli, s helikopterjem je bil odpeljan v KC Maribor. Po podatkih iz bolnišnice je 40-letni moški zaradi hudih poškodb še vedno v smrtni nevarnosti. 46-letna voznica se je v nesreči lažje poškodovala.

Pijan 25-letni voznik oplazil motor - motorist in sopotnica hudo ranjena

O prometni nesreči z udeležbo motorista in voznika osebnega avtomobila v Stranjah pri Škocjanu so bili policisti obveščeni v soboto okoli 16.30. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je nesrečo povzročil 25-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po nasprotnem smernem vozišču z vozilom oplazil motor, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 49-letni motorist. Motorist in sopotnica sta po trčenju padla in se huje poškodovala. Reševalci so ju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,74 miligrama alkohola (1,5 g/kg). 25-letnega voznika bodo ovadili.

Odvzela prednost kolesarju

V petek okoli 15. ure se je zgodila prometna nesreča na Kandijski cesti v Novem mestu, zanjo je odgovorna 53-letna voznica osebnega avtomobila, ki je odvzela prednost 17-letnemu kolesarju.Ta je po trčenju padel in se lažje poškodoval, oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici. Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na dvorišču stanovanjske hiše v naselju K Roku je v noči na petek nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila izmaknil žensko jakno.

Na parkirnem prostoru na Kolodvorski ulici v Trebnjem je med 24. 3. in 25. 3. nekdo z osebnega avtomobila Renault twingo ukradel katalizator.

V Dolenjih Ponikvah na območju PP Trebnje je med 24. 3. in 26. 3. neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in odnesel denar in nakit v vrednosti okoli 300 evrov.

V stanovanjskem bloku na Kovinarski ulici v Krškem je v soboto med 11. in 16. uro neznanec vlomil v stanovanje. Po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Meniški vasi je med 24. 3. in 26. 3. nekdo skozi okno vlomil v nenaseljeno hišo. Ukradel ničesar, nastala je le škoda, povzročena z vlomom.

Na Belokranjski cesti v Črnomlju je v noči na nedeljo nekdo vlomil v prodajalno in odnesel tobačne izdelke. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Sinoči je na Otočcu nekdo skozi vrata vlomil v prodajalno in prav tako ukradel tobačne izdelke. Tudi tam okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

Ni utišal glasbe

Policisti PP Brežice so v noči nasoboto zaradi motečega glasnega predvajanja glasbe posredovali v naselju Gazice. 32-letni moški ni upošteval njihovih opozoril in ukazov, nadaljeval je s predvajanjem glasbe, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju Rigonc in Ribnice (PP Brežice) izsledili in prijeli tri državljane Maroka in državljana Toga, na območju Vukovcev, Brdarcev in Deskove vasi (PP Črnomelj) pa šest državljanov Pakistana, tri državljane Nigerije, po dva državljana Sierra Leone, Kameruna in Konga, državljana Tanzanije, državljana Somalije in državljana Gane. Policijski postopki s tujci, ko so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni, sporočajo s PU Novo mesto.

M. K.