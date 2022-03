FOTO: Sejem bil je živ - na Gregorjevem sejmu 25.000 obiskovalcev

28.3.2022 | 14:20

Novo mesto - Na obrobju Novega mesta je bilo konec tedna zelo živahno. Največjemu pomladnemu kmetijskemu sejmu, ki ga je letos po dveh letih premora organizirala združena Kmetijska zadruga Trebnje-Krka, sta bila naklonjena vreme in želja po tovrstnih dogodkih. Na Gregorjevem sejmu 2022 se je v treh dneh zvrstilo približno 25 tisoč ljudi vseh generacij, sporočajo organizatorji.

»Naša želja je bila, da bi bil Gregorjev sejem živ. Sodeč po odzivih in nasmejanih obrazih nam je to uspelo. Zaposlene v KZ Trebnje-Krka, razstavljavce, obiskovalce in nastopajoče so tri dni povezovali sonce, dobra volja in želja po druženju. Vsak obiskovalec je lahko našel nekaj zase, srečali so se stari znanci, spletle so se nove poslovne vezi, kar je odlična popotnica za prihodnje leto, za 27. Gregorjev sejem,« pravi Maja Bašelj iz KZ Trebnje-Krka.

Na petkovi otvoritveni slovesnosti je bil osrednji govornik predsednik državnega zbora Igor Zorčič, ki se je v spremstvu direktorja KZ Trebnje-Krka Stanka Tomšiča in vodje sejma Antona Prusa tudi sprehodil med razstavljavci, na odru prireditvenega šotora pa so konec tedna nastopili ansambla Azalea in Nemir, Dejan Vunjak, Etno banda Poseben gušt, Manca Špik in Tina Pezdirec. V soboto so se prepletali nasveti mame Manke s pesmijo vinogradniških pevskih zborov, v nedeljo so na odru zaigrali harmonikarji, učenci Sandija Ravbarja in Aleša Smoliča, predstavili so se tudi ljudski pevci, godci in plesalci. Otroci so se vse dni navdušeno spuščali po napihljivem toboganu, v soboto so se preizkusili v cirkuških spretnostih (Teater Cizamo), v nedeljo pa so se razmigali z Majo Jovanovič.

Na tradicionalnem sejmu so obiskovalci našli kmetijske stroje in pripomočke, avtomobile, izdelke za dom in vrt, tekstil, bižuterijo, pa tudi lokalno pridelano sadje in zelenjavo, domače mesnine, pekovske in mlevske izdelke, domača olja, medene, mlečne in rokodelske izdelke. Na nekaj več kot dveh hektarih razstavnih površin se je po podatkih organizatorjev predstavljalo več kot 150 razstavljavcev in društev, zanimiv pa je bil tudi program v prireditvenem šotoru, kjer so na oder stopila številna znana imena, na svoj račun so prišli tudi najmlajši in ljubitelji živali.

Stanko Tomšič med zaključnim govorom

Sejem se je zaključil z nagradnim žrebanjem. Razdelili so 30 nagrad – glavna, traktorska kosilnica VT 980, je šla v Belo krajino. Sicer pa so bili nagrajenci tako kot obiskovalci iz različnih koncev Slovenije, kar kaže, da je dogodek presegel meje jugovzhodne Slovenije, so prepričani v KZ Trebnje-Krka.

M. K.

foto: Andrej Matič

