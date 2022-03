Na sojenju Žarku Gorenjcu za umor žene pričali starši - mami povedal, da je ubil Jasno

28.3.2022 | 17:30

Kraj zločina v Dolah pri Polici (foto: Svet 24)

Žarko Gorenjc na sodišču (foto: Robert Balen/Večer)

Ljubljana - Na okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Žarku Gorenjcu, obtoženemu, da je v začetku marca lani vzel življenje svoji ženi. Zaslišali so več prič, med njimi očeta in mamo obtoženca. Mama je pričala, da ji je sin na dan umora po telefonu povedal, da je ubil svojo ženo in da ne bo nikoli več videl svoje triletne hčere.

Mama in oče obtoženega, ki mu tožilstvo očita, da je 5. marca lani zgodaj zjutraj v domači hiši v Dolah pri Polici v občini Grosuplje vzel življenje svoji ženi, sta na sodišču pripovedovala, kaj se je dogajalo na dan umora, kakšno je bilo razmerje med žrtvijo in obtoženim in v kakšnih odnosih sta bila z žrtvijo.

O dogodkih na dan umora sta pripovedovala zelo podrobno. Kot sta povedala, ju je sin poklical v jutranjih urah in vprašal, ali lahko na domači dom v Šentjanž pripelje v varstvo triletno hčerko. Da je prišlo do tragedije oz. do umora, sta oba izvedela šele več ur zatem, ko je obtoženi po telefonu poklical svojo mamo. Povedal ji je, da se nahaja v gozdu, da je poskušal storiti samomor ter da je ubil svojo ženo Jasno. Obtoženi je mamo prosil tudi, naj nekdo pride ponj v gozd.

Oče obtoženega je povedal, da je za umor izvedel šele, ko je sina na dan tragedije odpeljal na policijsko postajo Trebnje. Tam mu je sin povedal tudi, da ga je žrtev na skrivaj snemala, mu grozila, da ga bo s posnetki spravila ob službo ter da mu bo vzela otroka. Obtoženi je očetu priznal tudi, da je jemal drogo.

O odnosu med žrtvijo in obtoženim je mama obtoženega pripovedovala, da je bil sprva dober, v zadnjem času pred tragedijo pa da se je poslabšal. Žrtev ji je povedala, da naj bi imel obtoženi ljubico, obtoženi pa nasprotno, da je bila žrtev nasilna do njega, da nanj vpije ter da z žrtvijo spita v ločenih spalnicah. Pred tragedijo nikoli ni slišala, da bi bil obtoženi nasilen do žrtve, je pripovedovala.

Obe priči sta povedali tudi, da je bila pokojna pri njih doma v Šentjanžu vedno dobrodošla in da so jo imeli zelo radi. Njun odnos s pokojno sta označila kot zelo dober, saj je žrtev še januarja lani pri njih v Šentjanžu preživela več dni in pomagala pri kolinah. Po pripovedovanju očeta žrtev nikoli ni potožila čez obtoženega, temveč sta imela zelo dober odnos, prav tako ni bilo videti, da bi bilo v odnosu med žrtvijo in obtoženim kaj narobe, je pripovedoval oče.

Danes bi moral pričati tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik, vendar se je zaradi službene poti opravičil. Koritnika bodo zato zaslišali na eni od prihodnjih obravnav. Po poročanju Dnevnika naj bi bil minister med prejemniki elektronskega pisma, ki ga je kasnejša žrtev januarja lani poslala svoji sestri, ta pa naj bi ga naprej posredovala sodelavcu, in sicer ministru Koritniku.

Gorenjc ne priznava, da je marca lani s pasom kopalnega plašča umoril svojo ženo.

STA; M. K.