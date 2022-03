Pogrešano osebo našli mrtvo v Kolpi; v prevrnjenem traktorju ukleščen voznik; na obvoznici prevrnjen tovornjak

28.3.2022 | 18:45

Danes ob 10.39 so pri naselju Breg pri Sinjem Vrhu, občina Črnomelj, gasilci PGD Črnomelj ob prisotnosti policije s čolnom pregledali gladino in obrežje reke Kolpe. Pogrešano osebo so našli preminulo na hrvaški strani reke in jo predali pristojnim hrvaškim varnostnim organom.

V prevrnjenem traktorju voznik ujet v kabini

Ob 11.01 se je pri naselju Šentjurij na Dolenjskem, občina Mirna Peč, prevrnil traktor s priklopnikom, pri tem je voznik ostal ujet v kabini. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ujetega voznika in ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so ga oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so postavili traktor s priklopnikom na kolesa.

Prevrnil se je tovornjak

Ob 14.50 se je na črnomaljski obvoznici prevrnil tovornjak. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi voznika, zajezili in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega oskrbeli na kraju in prepeljali Splošno bolnišnico Novo mesto. Dežurni delavec cestnega podjetja je zavaroval kraj s prometno signalizacijo in počistil cestišče.

Dimniški požar

Ob 17.29 so v naselju Čadraže, občina Šentjernej, gorele saje v dimniku. Gasilci PGD Maharovec so nadzorovali izgorevanje saj, do škode ni prišlo.

Gorel traktor

Ob 15.06 je v Loki pri Zidanem mostu, občina Sevnica, gorel traktor. Posredovali so gasilci PGD Loka pri Zidanem mostu, ki so požar pogasili, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin in izvedli pregled s termovizijsko kamero.

Požari v naravi

Ob 16.08 je pri ulici Pot v gaj v Novem mestu gorelo v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Ob 17.13 sta zagoreli trava in podrast v Klinji vasi v občini Kočevje. Na kraj so odšli gasilci PGD Stara cerkev in PGD Klinja vas, ki so požar lokalizirali in pogasili. Zgorelo je približno 2000 kvadratnih metrov trave, podrasti in grmičevja.

