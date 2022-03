V Leskovcu pri Krškem aprila prenova in širitev gasilskega doma

29.3.2022 | 10:00

Foto: MO Krško

Krško/Leskovec pri Krškem - Mestna občina Krško, tamkajšnja krajevna skupnost Leskovec pri Krškem in Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem se bodo aprila lotili prenove in širitve krajevnega gasilskega doma. Gre za naložbo, ocenjeno na približno 950.000 evrov, katere glavnino bo poravnala krška občina.

Občina bo prispevala približno 810.000 evrov, leskovški prostovoljni gasilci približno 114.000 evrov in domača krajevna skupnost približno 25.000 evrov, so sporočili s krške občine.

Uvedbo v delo so sicer že začeli. Leskovški gasilski dom so te dni začeli prazniti, gradnjo pa naj bi končali do poletja prihodnje leto, so dodali.

Po občinskih podatkih bodo ob prenovi zdajšnji stavbi prizidali prizidek. V tem bodo nove garaže za gasilska vozila in drugi gasilski prostori. Projekt obsega še preureditev tamkajšnje kulturne dvorane, ki jo ob krajevni skupnosti uporabljajo tudi leskovška društva, so še navedli na krški občini.

M. K.