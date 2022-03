25 let Ivanjščic; ivanška tržnica se seli k banki

Ivančna Gorica - V Gostišču Krka je v preteklem tednu potekal redni letni občni zbor Društva podeželskih žena Ivanjščice. Članice so ob tej priložnosti obeležile 25. letnico delovanja, ki bi jo v normalnih okoliščinah praznovale že lani. Povabilu članic društva se je, kot sporočajo z ivanške občine, z veseljem odzval tudi župan Dušan Strnad.

DPŽ Ivanjščice danes šteje 80 članic, zadnja leta pa deluje pod vodstvom predsednice Renate Čebular. Predsednica je v nagovoru poudarila, da je okrogli jubilej društva pomembna prelomnica v njihovem delovanju in da gre zahvala prav vsem članicam, ki so kakorkoli pripomogle k uspešnosti društva. To temelji na prostovoljnem delu, druženju ter izobraževanju, s čimer članice plemenitijo svoje življenje in okolje, v katerem delujejo. Uspešno tudi sodelujejo na državnih in drugih razstavah, ocenjevanjih in tekmovanjih, kjer dosegajo številna bronasta, srebrna in zlata priznanja, kar jih po kvaliteti uvršča v sam slovenski vrh, so zapisali v občinskem sporočilu za javnost. Jubilejno leto bodo sklenile na zaključni jesenski prireditvi ob Prazniku krompirja v Ivančni Gorici.

Župan Dušan Strnad se je v nagovoru članicam zahvalil za vse, kar so do sedaj dobrega storile na področju kmetijstva, samooskrbe, promocije in prepoznavnosti občine. Po lastnih besedah večkrat ponosno pove, da je ivanška občina podeželska občina in da je kmetijstvo ravno tako pomembna panoga kot so gospodarstvo, obrt, turizem, …: »Vse to skušamo po svojih močeh podpirati, bodisi z sofinanciranjem delovanja društev, organizacijo tržnice in subvencijami v razvoj kmetijstva in podeželja. Številne aktivnosti v zadnjih letih na področju kmetijstva, ki je odvisno tudi od uspešnega opraševanja čebel, nam je prineslo naziv Čebelam najprijaznejše občine v letu 2021.«

Prisotne je še seznanil z informacijo o novi lokaciji tržnice, ki v Ivančni Gorici deluje vse od leta 2011. Nov sodoben tržni prostor namreč načrtujejo pri banki, po prepričanju občine na eni boljših lokacij v središču Ivančne Gorice.

