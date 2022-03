Bo jutri dež? V naravi še kar gori

29.3.2022 | 07:00

Foto: arhiv (PGD Suhor)

Suha zemlja kliče po dežju, dočakala naj bi ga jutri, ko se bo po napovedih vremenoslovcev povsod pooblačilo. Dopoldne bo začelo deževati v zahodni polovici Slovenije, popoldne se bo dež razširil na večji del države. Le na severovzhodu bo povečini suho.

Tudi v četrtek bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo med 1300 in 1600 metri, le v Zgornjesavski dolini se bo proti večeru spustila do doline.

V petek bo oblačno, občasno bo še rahlo deževalo, meja sneženja bo med 800 in 1000 metri.

Vreme naj bi torej olajšanje prineslo tudi gasilcem. Sinočnja posredovanja so si po poročanju dežurnih služb takole sledila:

Ob 17.09 so gasilci PGD Kočevje posredovali v industrijski coni pri sušilnici lesa v Kočevju, kjer je gorelo približno 500 kvadratnih metrov suhe trave in podrasti ter štirje odpadni štori. Gasilci so požar lokalizirali in pogasili ter preprečili večji požar, saj je bila v bližini večja količina suhih plohov.

Ob 18.23 je pri ulici Pot v gaj v Novem mestu, gorelo v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 19.02 je v ulici Pot v gaj spet gorela suha trava, ogenj pa se je razširil na dve leseni baraki. Gasilci GRC Novo mesto in Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrih. Leseni baraki sta bili samo ožgani.

Ob 19.36 so pri naselju Dobruška vas, občina Škocjan, goreli suha trava, grmičevje in podrast. Gasilci PGD Grmovlje in Škocjan so pogasili požar na površini enega hektarja.

Ob 19.43 sta pri naselju Iglenik, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolž so pogasili požar na površini 1500 kvadratnih metrov.

Ob 21.00 je na Cesti občine Hirschaid v Ivančni Gorici na dveh lokacijah gorelo grmovje. Požar so pogasili gasilci PGD Ivančna Gorica in Stična.

Ob 1.55 je v Lokvah, občina Črnomelj, gorela vsebina treh zabojnikov za smeti in grmičevje v bližini. Gasilci PGD Talčji Vrh so pogasili požar kontejnerjev in grmičevje na površini okrog 20 kvadratnih metrov.

Ob 2.36 je na Lokvah, občina Črnomelj, v gozdu gorela podrast in grmičevje. Gasilci PGD Talčji Vrh so pogasili požar na površini 150 kvadratnih metrov.

Pa še lažna prijava

Že ob 23.12 naj bi na Lokvah goreli suha trava in podrast ob železniški progi. Gasilci PGD Talčji Vrh so ob prihodu na kraj ugotovili da ognja ni.

Motena bo oskrba z vodo

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Bukoška, da bo danes motena dobava pitne vode med 8.00 in 11.00 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Uporabnike pitne vode iz Malega Obreža in Kapele - center pa obvešča, da bo motena dobava pitne vode med 7.00 in 15.00 uro.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČKA1;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OSTROG.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUPERČVRH, izvod 2.RUPERČ VRH;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP SOTESKA, izvod 6. GABRJE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VINICA na izvodu POLICIJA,AVTOMEHANIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Podvinje predvidoma med 07:00 in 08:30 ter med 13:30 in 15:00 uro, na območju TP Mali Obrež, Veliki Obrež gmajna, Podvinje 2 pa predvidoma med 07:00 in 15:00 uro; za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec trg - nizkonapetostno omrežje Arh, proti gmajni predvidoma med 08:00 in 10:00 uro, na območju TP Nemška vas - nizkonapetostno omrežje Kočno, Kočnar predvidoma med 10:00 in 12:00 uro, na območju TP Rimš - nizkonapetostno omrežje Zaloke predvidoma med 12:00 in 15:00 uro; za področje nadzorništva Krško okolica, na območju TP Kremen predvidoma med 08:00 in 16:00 uro in za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Vranje - nizkonapetostni izvod Kranjec predvidoma med 09:00 in 13:00 uro.

M. K.