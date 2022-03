V hiši najemnik, a raje bi bili sami

29.3.2022 | 11:00

Lepo urejena HŽD v Beli Cerkvi, v kateri poleg domačih društev deluje tudi podnajemnik, Zavod Tektik Šmarješke Toplice.

Bela Cerkev - Hiša žive dediščine (HŽD) stoji na mestu nekdanje stare šole na trgu v Beli Cerkvi. Občina Šmarješke Toplice jo je s pomočjo evropskega denarja leta 2015 slovesno predala namenu, od lanske jeseni pa je v stavbi otroški živžav.

V hiši, v kateri so do boljših pogojev za delo in svojih prostorov prišla mnoga zelo dejavna društva v kraju, pa tudi vaško središče je z njo dobilo bolj urejeno podobo, imaj, Zavod Tektik Šmarješke Toplice. V Belo Cerkev zato ob dopoldnevih o od lanskega septembra najemnika, Zavod Tektik Šmarješke Toplice. V Belo Cerkev zato ob dopoldnevih dnevno prihaja okoli dvajset otrok, od predšolskih do šolarjev.

O tem, kdo je najemnik v HŽD, je bilo težko izvedeti kaj več. »Smo društvo, ki ni ne šola niti ne vrtec po zdajšnjih zakonskih predpisih. V sklopu naših dejavnosti izvajamo delavnice za predšolske in šolske otroke z različno vsebino – kvačkanje, peka kruha, športne aktivnosti, rekreacija, ure pravljic itn., in sicer dopoldne ob delavnikih,« je za občino povedala Teja Fabjan, direktorica Zavoda Tektik, na naša dodatno zastavljena vprašanja pa ni odgovorila.

Župan pojasnjuje

V teh omaricah na hodniku imajo članice DPŽD Bela Cerkev svoje stvari, arhiv.

Šmarješki župan Marjan Hribar, ki poudari, da je HŽD v upravljanju Godbe na pihala Šmarješke Toplice, ki je tudi podpisalo najemno pogodbo z omenjenim podnajemnikom, pravi, da je do njega prišla želja zainteresiranih po prostorih. Pobudo je predstavil društvom oz. uporabnikom HŽD v Beli Cerkvi. »Z njimi smo se pogovarjali in se dogovorili, čeprav je bilo tudi nekaj pomislekov.«

Župan pove, da gre za društvo, ki združuje starše, ki ne želijo, da njihovi otroci obiskujejo institucionalni vrtec in šolo, ampak se šolajo od doma oz. želijo imeti tu le varstvo otrok. Šolarji ob koncu leta opravijo izpite. Takih primerov je v Sloveniji od epidemije koronavirusa vse več. Kot mu je znano, gre za otroke s širšega dolenjskega konca. Sam se je ob obisku nekega dopoldneva prepričal, da vse deluje dobro; zadovoljen je, da je hiša »živa«, sicer pa junija odidejo.

Društva: res pogovori, a bolj postavljeni pred dejstvo

Škratova soba je zdaj učilnica.

V domačih društvih, v katerih se imensko ne želijo izpostavljati, povedo, da nad katerim koli novim najemnikom v HŽD niso najbolj navdušeni. Res je, da jih je Občina Šmarješke Toplice o zdajšnjem najemniku obvestila in naj društvo ne bi oviralo njihovega delovanja, a so bili menda bolj postavljeni pred dejstvo kot kaj drugega.

Več o njihovih stališčih, kaj vse Zavod Tektik Šmarješke Toplice s svojim društvom zaseda v HŽD, ali bodo ob koncu šolskega leta od tu odšli, kako je z obiski turistov, itd., pa več v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj