Crvena zvezda premočna

29.3.2022 | 07:45

Foto: KK Crvena zvezda mts/Đorđe Kostić

Beograd - Košarkarji Krke so v 24. krogu lige Aba v gosteh izgubili proti Crveni zvezdi s 56:76 (15:18, 24:45, 38:64).

* Dvorana Aleksandar Nikolić, gledalcev 1128, sodniki: Hordov, Dragojević, Galić.

* Crvena zvezda: Lazarević 8, Wolters 9 (0:1), Davidovac 2, Mitrović 7 (1:2), Kalinić 6, Dobrić 7 (1:2), Simonović 6, Ivanović 8 (0:2), Marković 2, White 8 (2:2), Kuzmić 9 (1:1), Topić 4 (2:2).

* Krka: Stergar 3 (3:4), Stipčević 17 (7:8), Stavrov 5 (3:4), Stipaničev 3, Škedelj 7 (1:2), L. Lapornik 5, M. Lapornik 5, Macura 6, Thomas 5.

* Prosti meti: Crvena zvezda 7:12, Krka 14:18.

* Met za tri točke: Crvena zvezda 9:31 (Kalinić 2, Dobrić 2, Simonović 2, Ivanović 2, Wolters), Krka 6:18 (Stipčević 2, Stipaničev, L. Lapornik, M. Lapornik, Thomas).

* Osebne napake: Crvena zvezda 20, Krka 18.

* Pet osebnih: Topić (40.).

V Beogradu sta se srečali ekipi z nasprotnih delov lestvice. Crvena zvezda kroji vrh z doslej le dvema porazoma v 22 tekmah, Krka pa je čisto na dnu s štirimi zmagami in 18 porazi. Novomeščani so sicer poudarjali, da lahko gredo sproščeno v tekmo, saj proti evroligašu nimajo česa izgubiti, toda zdržali so le prvo četrtino, pozneje pa je bilo vse v znamenju gostiteljev.

Novomeščani so v prvi četrtini še držali korak s favoriziranimi Beograjčani, a so ti drugo četrtino dobili kar s 27:9 in pobegnili na praktično neulovljivo prednost.

Drugi polčas je bil bolj ali manj zgolj formalnost, domačini so tekmece ves čas držali na varni razdalji, razlika je že v tretji četrtini znašala tudi 28 točk, kar je bila tudi najvišja na tekmi.

Pri domačih so se vsi igralci vpisali med strelce, pri Krki pa je prednjačil Rok Stipčević s 17 točkami.

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke Crveni zvezdi za zasluženo zmago. Tekma je bila pomembna tako za njih kot za nas, tako da so nas vzeli resno. Prvo četrtino smo odigrali normalno, potem pa so se ponovile naše slabosti. Začeli smo izgubljati žoge in do konca tekme smo imeli 20 izgubljenih žog, kar je preveč, še posebej če igraš proti tako kakovostnemu moštvu, kot je Crvena zvezda. V napadu smo bili nepovezani, žoga ni krožila, zato smo zabeležili le devet asistenc, Zvezda pa 20. S tem so pokazali večjo kolektivnost od nas. Crveni zvezdi želim veliko sreče v nadaljevanju tekmovanja v ABA ligi in Evroligi, zahvalil pa vi se trenerju Dejanu Radonjiču, saj če bi Zvezda pritisnila na plin, bi se tekma končala s +40 v njihovo korist.«

Dejan Radonjić, trener Crvene zvezde: »Opravičili smo vlogo favorita in uspeli nadzirati tekmo, kar je bilo najbolj važno. Smo v težkem ritmu, imamo težave, a se trudimo biti najboljši do konca. Imamo še štiri tekme v ABA ligi, za prvo mesto po rednem delu rabimo še dve zmagi.«

Krkaši imajo v ABA ligi torej 4 zmage in 18 porazov, v prihodnjem krogu pa bodo v soboto, 2. 4., ob 17.00 gostili podgoriško Budućnost na čelu z nekdanjim Krkinim trenerjem Aleksandrom Džikićem. Še prej jih v četrtek, 31. 3., ob 19.00 čaka domača tekma Lige nova KBM za prvaka s Podčetrtkom.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović po tekmi Dalibor Damjanović po tekmi