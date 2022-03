V novomeški volilni enoti opravili žreb vrstnega reda 19 kandidatnih list (seznam)

29.3.2022 | 08:30

Žreb vrstnega reda (foto: STA)

Novo mesto - Volilna komisija 6. volilne enote s sedežem v Novem mestu je včeraj na sedežu novomeške upravne enote opravila žreb vrstnega reda list kandidatov za aprilske državnozborske volitve. V šesti volilni enoti se bo za glasove volivcev potegovalo 19 strank oziroma list. Volilna komisija je sicer prejela enako število list in ni nobene zavrnila.

Predsednica novomeške volilne komisije Maša Žura je povedala, da so pri preizkusu pravilnosti vloženih kandidatur člani komisije potrdili vse vložene liste. Vse so bile vložene skladno z zakonom in pravočasno.

Med vloženimi 19 listami je osem takih, ki kandidirajo s podporo poslancev, preostale pa so bile vložene s podporo volivcev, je še povedala Žurova.

Šesta volilna enota poleg dveh novomeških volilnih okrajev obsega še volilne okraje Črnomelj, Trebnje, Brežice, Krško, Sevnica, Laško, Litija in Zagorje ob Savi ter združena Hrastnik in Trbovlje.

Seznam kandidatnih list v 6. volilni enoti po izžrebanem vrstnem redu:

1. Vesna - zelena stranka

2. Naša prihodnost in Dobra država

3. Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

4. Povežimo Slovenijo

5. Slovenska nacionalna stranka

6. Stranka Alenke Bratušek

7. Levica

8. Državljansko gibanje Resni.ca

9. Slovenska demokratska stranka

10. Demokratična stranka upokojencev Slovenije

11. Gibanje Svoboda

12. Lista Marjana Šarca

13. Naša dežela

14. Dom - Domovinska liga

15. Gibanje Zdrava družba

16. Za ljudstvo Slovenije

17. Socialni demokrati

18. Nova Slovenija - Krščanski demokrati

19. Piratska stranka Slovenije

