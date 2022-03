Na obvoznici prevrnil hlodovino

29.3.2022 | 13:40

Simbolna slika (foto: arhiv; PP Metlika)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj intervenirali v 64 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 201 klic. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 12 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj goljufije in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požarov, poskusa izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

Poškodovan voznik tovornega vozila

Nekaj pred 15. uro so bili črnomaljski policisti obveščeni o prometni nesrečina obvoznici. Opravili so ogled in ugotovili, da je 40-letni voznik vozil tovorno vozilo z natovorjeno hlodovino iz smeri Kanižarice proti Semiču. Zaradi prevelike hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Nesreča pri polivanju gnojevke

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj okoli 11. ure obveščeni o nesreči pri delu na območju Šentjurij na Dolenjskem, o čemer smo tudi že na kratko že poročali. Na PU pojasnjujejo, da je 63-letni moški na travniku s traktorjem s pripeto cisterno trosil gnojnico. Zaradi nagnjenosti terena se je traktor s cisterno prevrnil in moškemu ob padcu poškodoval roko. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Poskus izmika mejni kontroli

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so skrite med tovorom našli tri državljane Afganistana - po zaključenem postopku so jih predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so na območju Gaja, Ribnice in Obrežja (PP Brežice) izsledili in prijeli šest državljanov Gvineje, dva državljana Turčije in tri državljane Afganistana in v Selih pri Dolenjskih Toplicah tri državljane Pakistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.