Govedorejci bodo letos praznovali 30 let

29.3.2022 | 12:50

Zbrani govedorejci so prisluhnili dvema predavateljema.

Dobrava pri Škocjanu - V Govedorejskem društvu Škocjan na Dolenjskem, ki je bilo ustanovljeno leta 1991, da bi se rejci govedi stanovsko povezovali, izobraževali in izmenjavali izkušnje, imajo navado, da na občni zbor društva vedno povabijo koga, ki ima kaj zanimivega povedati in ki jim predstavi novosti na področju semen, gnojil, krmil, čistil in ostalih materialov, ki jih potrebujejo kmetje pri svojem delu.

Letos so zbrani člani iz treh občin: Škocjan, Šentjernej in Šmarješke Toplice, pa tudi iz drugih krajev, v Oštariji pri Selaku v Dobravi poslušali dva zanimiva predavanja: Danilo Medved iz podjetja Slomaster d.o.o. je predstavil koruzo as hibridi in ostalo ponudbo iz podjetja, Marjan Cof iz podjetja C-Produkt d.o.o. pa foliarno sredstvo za krepitev fotosinteze in produkt za manipulacijo z živinskimi gnojili in organskimi odpadki.

Kot pove predsednik društva Janez Lekše, so na srečanju pregledali preteklo delo in si zadali tudi plan. Letos bodo praznovali 30- letnico društva. Člani, ki se vsako leto udeležujejo občinske čistilne akcije, organizirajo strokovno ekskurzijo in družabno srečanje za člane društva, so prejeli nove majice društva. Veseli so, da se jim je pridružilo kar nekaj novih članov, veseli bodo še koga.

L. Markelj, foto: Govedorejsko društvo Škocjan