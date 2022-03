Na sodišču pričal naznanitelj umora 77-letnega Slavka Knaflja - našel ga je v krvi, zvezanega na tleh

29.3.2022 | 16:35

Prvi je očitke zavrnil Marko Belcl, ki so ga policisti prijeli na podlagi bioloških sledi. (foto: Svet24)

Ljubljana - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Marjanu Brajdiču, Mihaelu Grmu, Marjanu Grmu in Marku Belclu, ki jim očitajo umor 77-letnega Slavka Knaflja. Zaslišali so več prič, tudi naznanitelja umora, ki domneva, da je bil Knafelj v času njegovega prihoda na prizorišče umora v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem pri zavesti.

Knafelj je umrl po tistem, ko so ga 18. marca lani v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem zvezali in brutalno pretepli. Šele naslednji dan ga je v gozdu, kjer je tudi živel, našel njegov prijatelj, ki je poklical pomoč in policijo, a Knaflja niso mogli rešiti. Naznanitelj umora je danes sodišču pripovedoval, v kakšnem stanju je našel umorjenega Knaflja.

Kot je povedal, je umorjenega poklical po telefonu, da bi mu povedal, naj odpelje svoj motor na popravilo. Ker se Knafelj ni oglasil na telefon, se je z avtom odpeljal do roba gozda pri Zgornjih Duplicah v okolici Grosupljega, kjer je Knafelj živel v prikolici. Najprej je zaslišal stokanje, zatem pa Knaflja našel zvezanega na tleh. "Slavc je ležal na tleh, imel je zvezane roke na hrbtu. Zvezane je imel tudi noge, roke pa potegnjene k nogam. Okrog njegove glave je bilo ogromno krvi," je pripovedoval.

Ko je Slavca poklical po imenu, je zastokal, zato naznanitelj sklepa, da je bil takrat še živ. Po njegovih besedah, je bil umorjeni "izredno nekonfliktna oseba", govoricam, da naj bi imel veliko denarja, pa naznanitelj ne verjame.

Da Knafelj z nikomer ni bil s sporu, je sodišču pripovedovala tudi druga priča, prijatelj, ki je umorjenega spoznal pred približno štirimi leti v Grosupljem. Po njegovem pripovedovanju, je imel Knafelj na svojem domovanju v gozdu od vrednejših stvari le kolesa, sicer pa je živel skromno. Prejemal je manj kot 400 evrov socialne pomoči, ta denar pa je porabljal večinoma za hrano zase in za mačke, za kolesa in za motor. Denar je vedno nosil s seboj, ker ni zaupal bankam.

Glede morebitnih sporov mu je umorjeni omenjal le spor z Romi. Ko so Knaflju ukradli kolo, je bil namreč prepričan, da so za tem Romi, je pripovedoval.

Obtožnica četverico bremeni umora iz koristoljubja, storjenega v sostorilstvu, za kar jim grozi do 30 let zaporne kazni. Bremeni jih, da so 18. marca lani v popoldanskih urah prišli do Knaflja, ki je živel v gozdu pri Zgornjih Duplicah v okolici Grosupljega, da bi mu vzeli stvari in si jih razdelili, a jih je ta pri dejanju zalotil, nakar so ga hudo fizično poškodovali. Kasneje je moški zaradi posledic tudi umrl.

V začetku marca so iz zdravstvenih razlogov iz sojenja začasno izločili postopek zoper Brajdiča.

