16. Srečanje Krkinih sponzorirancev - tudi letos prepoznali mlade talente

29.3.2022 | 17:00

Foto: Krka d.d.

Novo mesto - Danes so na srečanju predstavnikov športnih in drugih klubov, društev in ustanov, katerih pokroviteljica je Krka, tovarna zdravil iz Novega mesta, podelili priznanja Krkin talent leta 2021. Prejeli so jih košarkarica Franja Horvat iz Ženskega košarkarskega kluba Krka, nogometaš Tilen Kovačič iz Nogometnega kluba Krka ter oboist Lenart Kupljenik iz Glasbene šole Marjana Kozine in Novomeškega simfoničnega orkestra. Plakete za športne in kulturne dosežke je prejelo 15 mladih članov društev in ustanov. Podelili so tudi devet Krkinih zahval mentorjem, trenerjem in učiteljem za dolgoletno uspešno delo in izjemen prispevek k razvoju in delovanju kluba, društva ali ustanove.

Tema letošnjega srečanja je bila vztrajnost, lastnost, ki pomembno prispeva k vrhunskim rezultatom tako v podjetjih kot tudi v športu in umetnosti. Zato ni naključje, sporočajo iz Krke, da je bila gostja na slovesni podelitvi Gloria Kotnik, ki je na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu prejela bronasto medaljo v deskanju na snegu, v paralelnem veleslalomu.

Kot je na slovesni podelitvi povedal predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič, med Krko ter športnimi in kulturnimi dejavnostmi lahko potegnemo precej vzporednic: »Za doseganje rezultatov potrebujemo enake lastnosti – vztrajnost, vzdržljivost, odločnost in pogum. V Krki v to verjamemo, zato skupaj z društvi in ustanovami ustvarjamo povezave, ki se prepletajo v uspešno celoto in skupno dobro. Z vlaganjem v šport, kulturo, zdravstvo, izobraževanje in druga področja družbenega življenja si želimo, da bi vsi, s katerimi smo povezani, živeli zdravo in kakovostno življenje.«

IZ OBRAZLOŽITEV NAGRAD

Krkini talenti leta 2021

FRANJA HORVAT, Ženski košarkarski klub Krka

Franja trenira košarko že devet let. Svoj talent dokazuje tako z nastopi v primarni ekipi, kjer je kapetanka, kot tudi v članski ekipi, s katero je v minuli sezoni osvojila mednarodno Extra ligo. Je tudi kandidatka za državno reprezentanco Slovenije v kategoriji U17 in se redno udeležuje reprezentančnih treningov. Na igrišču je prava vodja, na treningih pa marljiva in željna novega znanja. S svojim pristopom motivira tudi soigralke. Izjemno uspešna je v gimnastiki, rokometu in atletiki ter na šolskih tekmovanjih dosega dobre rezultate. Veliko pa ji pomeni tudi znanje, kar se kaže v učnem uspehu in redni udeležbi na različnih šolskih tekmovanjih. Pri doseganju uspehov jo podpira njena družina ter klubski delavci in njena ekipa.

Franja pravi, da je košarka njena ljubezen, in doda: »Da v klubu vidijo moj potencial, mi veliko pomeni, saj me tudi na tej poti spodbujajo in podpirajo tako klub kot družina in soigralke.«

TILEN KOVAČIČ, Nogometni klub Krka

Tilen je že od osmega leta član Nogometnega kluba Krka. Igral je v vseh selekcijah (od U9 do U17) in se povzpel vse do kadetske reprezentance Slovenije, kjer je doslej zbral sedem nastopov. V eni najbolj talentiranih generacij letnika 2005 je prvi napadalec. Še posebej se je izkazal na kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, kjer je k trem zanesljivim zmagam in uvrstitvi Slovenije na Evropsko mladinsko nogometno prvenstvo prispeval dva zadetka. Je eden najbolj srčnih in odločnih igralcev, zadetki in zmage ga napolnjujejo z dobro energijo in odločnostjo. Da je izjemno talentiran, dokazuje tudi povabilo slovitega kluba Paris Saint-Germain (PSG), enega največjih nogometnih klubov na svetu, na enotedenski preizkus decembra 2021.

Tilen pravi: »Nogomet mi je všeč, odkar vem zase. Moja vloga v ekipi je, da sem napadalec. Pri nogometu ni pomembno, da znaš samo igrati, ampak je pomembno tudi, da si zelo dober človek.«

LENART KUPLJENIK, Glasbena šola Marjana Kozine, Novomeški simfonični orkester

Lenart je učenec 6. razreda oboe v glasbeni šoli in od leta 2021 tudi član simfoničnega orkestra. Pred tem je sodeloval v Mladinskem pihalnem orkestru Glasbene šole Marjana Kozine kot prva oboa, od leta 2018 je tudi član Orkestra Ave. Kot solist in v manjših zasedbah redno nastopa na šolskih in javnih prireditvah. Udeležuje se regijskih, državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanj, kjer dosega najvišja priznanja in nagrade. Med drugim je prejel tudi nagrado glasbene šole kot eden najboljših učencev. Je zelo motiviran, delaven in marljiv. Vedno si jasno in visoko zastavi cilje, ki jih potem tudi doseže. S svojo vključitvijo v simfonični orkester je prinesel svežo, mladostno energijo.

Lenart pove: »Potrebne je veliko vaje. Vadim vsak dan od 45 minut do 1 uro. Moj navdih so moj brat, moja profesorica in drugi oboisti v večjih orkestrih, saj hočem tudi sam postati eden izmed njih.«

Krkina priznanja za svoje dosežke v 2021 so prejeli:

1. REA DORIA BERGANT, Kulturno društvo Pihalni orkester Krka

2. TIM DRAGAN, Košarkarski klub Krka

3. NIKA DRKUŠIĆ, Odbojkarski klub TPV Volley Novo mesto

4. ŽAK ERŽEN, Kolesarski klub Adria Mobil Novo mesto

5. NIKA GRAH, Smučarsko društvo Krka Rog

6. JANEZ JEDLOVČNIK, Namiznoteniški klub Krka Novo mesto

7. TIJA KASTELIC, Namiznoteniški klub Krka Novo mesto

8. ŽIGA KASTELIC, Moški odbojkarski klub Krka Novo mesto

9. LARISA MOŽE, Gimnastično društvo Novo mesto

10. LAURA PAVLIN, Kegljaško društvo Krka Novo mesto

11. MARKO RETELJ, Teniški klub Krka Otočec

12. LOVRO ŠIMEC, Atletski klub Krka Novo mesto

13. LEV ŠPES, Gimnastično društvo Novo mesto

14. DEJA UDOVČ, Ženski rokometni klub Krka Novo mesto

15. NACE ZAJC, Moški rokometni klub Krka

Prejemniki Krkinih zahval za leto 2021 so:

1.MATJAŽ CERKOVNIK, Ženski košarkarski klub Krka

2.ROBERT CVIKL, Moški rokometni klub Krka

3.BRANIMIR IVKA, Košarkarski klub Krka

4.TOMAŽ KRALJ, Namiznoteniški klub Krka Novo mesto

5.MARIO MOHOROVIĆ, Atletski klub Krka Novo mesto

6.MATEVŽ NOVAK, Kulturno društvo Pihalni orkester Krka

7.ANDREJ PRAH, Moški odbojkarski klub Krka Novo mesto

8.ANTON PROGAR, Planinsko društvo Krka Novo mesto

9.MATEJA ZORKO, Gimnastično društvo Novo mesto