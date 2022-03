Čistili Šentrupert: Smeti je manj, a še vedno preveč

30.3.2022 | 08:00

Šenrupert - Minulo soboto in teden pred tem datumom je tudi v Šentrupertu potekala Občinska čistilna akcija. Kaj je ugotovitev akcije? Smeti je manj, a še vedno preveč, sporočajo iz občine.

Organizirano so se akcije udeležila društva, ki delujejo v občini, ter domača osnovna šola in vrtec.

Otroci iz vrtca Čebelica so se v tednu od 21.3. do 25.3. po skupinah razdelili ter napotili po načrtovanih poteh.

Z otroki so se predhodno pogovorili, kako pomembno je, da je naše okolje čisto. Z veseljem so pobrali vsako smet, ki so jo zagledali.

Akciji so se pridružili tudi člani PGD Zabukovje, Konjerejsko društvo Šentrupert, Rekreativno društvo Šentrupert in Etno družabno društvo Draga pri Šentrupertu, ki so urejali vaško središče, pobirali smeti in pometali cestišče skozi vas Drago in ob vpadnicah v vas ter akcijo združili z Občnim zborom društva, na katerem so zbrali kar nekaj materialne pomoči za Ukrajino, ki jo bodo predali naprej na RKS - OZ Trebnje. Prav tako so v akciji sodelovali posamezni občani.

Občina Šentrupert pa je za vse udeležence organizirala malico.

M. K.; foto: Občina Šentrupert

